Cazzu habló de los ataques contra Ángela Aguilar y sorprendió con sus palabras

Unas recientes declaraciones de Cazzu, ex de Christian Nodal y madre de su hija Inti, volvieron a poner en el centro de la conversación al cantante mexicano y a su actual pareja, Ángela Aguilar, justo cuando la pareja se prepara para celebrar su primer aniversario de bodas.

La rapera argentina habló con varios medios que la esperaban tras su llegada a México, país al que regresó para adelantar nuevos proyectos profesionales, y sus palabras causaron bastante revuelo en redes sociales, teniendo en cuenta que respondió sin titubeos a las preguntas que le hicieron sobre la hija de Pepe Aguilar.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar?

“Hemos venido a trabajar mucho”, mencionó ‘La jefa del trap’ cuando la interrogaron por el motivo de su visita al país norteamericano. Posteriormente, le preguntaron si su hija aprovechará esta visita para pasar tiempo junto a Christian Nodal.

“Siento que para mí algo importante y que yo no le puedo negar a mi hija es su identidad (...) sobre todo ahora que estamos tan expuestos y nuestras vidas son tan conocidas por la gente, a pesar de que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas y que no están pasando. Entonces, más allá de los sentimientos y de las cosas que pueden estar mal, siento que es importante eso”, contestó Cazzu, dejando en claro que Inti estará con su padre por algunos días.

Ante esta respuesta, algunos medios retomaron el antiguo rumor de que la argentina no estaría de acuerdo con que su hija comparta tiempo con Ángela Aguilar.

“Eso tampoco es cierto. La vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso, esa es la vida de él y él es su papá (...) Tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también los tiene”, advirtió Cazzu de forma contundente y clara. Además, aclaró que su relación actual con Christian Nodal es “muy corta” (distante).

Por último, la intérprete de Nada y Loca se refirió a los fuertes ataques de los que suele ser víctima Ángela Aguilar en redes. Y aunque admitió que todavía le cuesta hablar de la mexicana, no aprueba las críticas y las burlas en su contra.

“Yo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella y no lo apoyo, en absoluto. Siento que uno puede cometer errores, pero yo no puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco. Las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija y mis derechos, y que no se me niegue nada de mis derechos, ni se me dificulte mi vida personal ni mi vida laboral. Esas son cosas que son meramente de su papá (Christian Nodal) y yo. Después, todo lo demás, no me corresponde a mí”, concluyó Cazzu, cuyas palabras causaron sorpresa y opiniones divididas entre la comunidad internauta.

