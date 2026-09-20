Cazzu se pronunció tras controversia con Christian Nodal: “Me silenciaron legalmente”

Desde que Cazzu y Christian Nodal se separaron, comenzó una polémica por su situación legal como padres de Inti, la hija que tuvieron durante su relación. Esta semana, el conflicto tomó fuerza tras la circulación de documentos sobre un recurso de amparo que el cantante mexicano presentó com relación a la conocida “Ley Cazzu”. Esta iniciativa busca cambiar las reglas sobre la movilidad de los menores cuando uno de los padres no cumple con ciertas obligaciones.

El origen de esta propuesta se relaciona con las declaraciones que Cazzu hizo públicamente sobre las dificultades que, según ella, enfrentó para viajar con su hija fuera de Argentina. La cantante ha compartido que obtener los permisos para trasladarse con Inti se convirtió en uno de los principales puntos de tensión tras su separación de Nodal en mayo de 2024. A raíz de esta situación, en México surgió la propuesta popularmente conocida como “Ley Cazzu”. Esta iniciativa pretende facilitar que, en ciertos casos de incumplimiento parental, el progenitor que tiene la custodia del menor pueda realizar trámites relacionados con su movilidad sin depender de la autorización del otro padre. Sin embargo, esta propuesta aún no se ha convertido en una ley vigente.

¿Qué dijo Cazzu?

La controversia más reciente se generó cuando el periodista Javier Ceriani compartió información y documentos que indicaban que Christian Nodal había presentado un amparo relacionado con la iniciativa. Al parecer, el inérprete de Adiós amor intentaba frenar la “Ley Cazzu”. Ante esto, el equipo legal de Nodal salió a aclarar la situación. En un comunicado emitido el 17 de septiembre, su equipo confirmó que efectivamente hay un amparo, pero enfatizó que no busca detener el contenido de la iniciativa ni su proceso legislativo. Según explicaron sus abogados, el recurso se centra específicamente en la utilización del nombre “Ley Cazzu” y en la narrativa que se ha asociado a la historia de su hija.

Tras ese comunicado, la cantante expresó sus dudas sobre cómo se ha gestionado la situación y afirmó que hay limitaciones legales que le impiden comentar ciertos detalles del conflicto. “Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto. Mentir y manipular una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere (todavía no sé si acerté)”.

Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

La artista expresó su deseo de que, en algún momento, se pueda conocer la historia completa desde su punto de vista. “Mientras tanto me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que nada tienen que ver con la crianza. Acá allá hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan. Solo una cosa tomaré del texto que leí. Y es que yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es. Que al fin exista la manera en la que la verdad tenga un espacio sin artilugios que lo entorpezcan”.

Cazzu también mencionó que, siempre que tuvo la oportunidad de hablar en público, compartió su versión de lo que sucedió: “Mientras pude dije verdades, y esas siguen constituyendo la realidad en la que materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar. Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mí me pueden vulnerar, imaginen cómo se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse”.