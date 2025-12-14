¿Cher, de 79 años, se casa con su novio 40 años menor? Esto dijo la cantante

De acuerdo con una fuente cercana a la artista, entre los planes de Cher estaba caminar por tercera vez al altar, en una fecha que siempre ha sido muy especial para ella: el 20 de mayo, día de su cumpleaños. La ceremonia, según versiones, sería en el 2026, precisamente cuando la artista celebra 80 años.

La historia de amor de Cher y su joven novio

Cher y Alexander AE Edwards fueron vistos por primera vez caminando de la mano por Los Ángeles en noviembre del 2022. Días después, con una publicación en redes, la intérprete de “Strong Enough” confirmó su relación. Su debut oficial como pareja lo hicieron en marzo del 2023, en el desfile de Versace.

Alexander AE Edwards es productor musical y cofundador del sello discográfico Last Kings Records, compañía que creó con su amigo, el rapero Tyga. Se sabe que fue novio de la modelo Amber Rose, con quien tuvo un hijo en 2019. La pareja dio fin a su relación en 2021.

La cantante y productor Alexander Edwards están juntos desde 2022. Fotografía por: Instagram

La estrella de la música respondió de manera contundente a las críticas respecto a la diferencia de edad con su novio: “No están viviendo mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros. Simplemente nos la pasamos genial”.

La intérprete de ‘Believe’ no se queda en silencio, y se ha sincerado con sus fanáticos, elogiando a su novio, a quien describe como joven inteligente y divertido.

La pareja actualmente vive en Malibú, en la mansión de la artista, una casa enorme de estilo renacentista italiano. Aunque está muy feliz al lado de Edwards, Cher ha desmentido los rumores de matrimonio. “No hay absolutamente ningún plan para una boda a futuro”, le comentó el representante a Gossip List.

En vez de organizar una boda, la ganadora del Grammy y del Globo de Oro optó por centrarse en el lanzamiento de “Christmas Is Here”, su sencillo de Navidad, y en preparar su aparición en ‘Saturday Night Live’, que sus seguidores verán el 20 de diciembre.

Los amores de Cher

Cheryl Sarkisian, su nombre de pila nació en El Centro, California, el 20 de mayo de 1946. A los 16 años, cuando perseguía la fama se enamoró del actor Warren Beatty, nueve años menor que ella. En ese mismo año, en un restaurante de Los Ángeles, conoció a Sonny Bono, aspirante a músico, con quien se casó en 1964. Cinco años después tuvieron una hija, Chastity Bono, quien en 2008 pasó a ser Chaz Salvatore Bono, varón transgénero y activista por los derechos de ese colectivo.

Para 1974 Cher se habría separado de Sonny, quien después de dejar la música se convirtió en político. Murió en un accidente de esquí en 1998.

El 30 de junio de 1975, cuatro días después de formalizar su divorcio de Sonny Bono se casó en Las Vegas con el músico Gregg Allman, padre de Elijah Blue, su segundo hijo, nacido en 1976. Su matrimonio terminó en 1979.

Cher ha sido comparada con Liz Taylor por los numerosos romances que ha tenido, aunque en realidad se casó dos veces. En una declaración a la publicación Playboy dijo: “los hombres “no son una necesidad, sino un lujo”.

Aunque no pasó por el altar con estos famosos, ellos también hicieron parte de su historia amorosa: el productor David Geffen, los músicos Gene Simmons y Richie Sambora y los actores Val Kilmer y Tom Cruise.