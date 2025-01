Chris Carpentier desmintió a Martha Isabel Bolaños sobre supuesto romance

Chris Carpentier y Martha Isabel Bolaños compartieron juntos en la edición 2023 de MasterChef Celebrity Colombia, reality en el que la caleña se desempeñó como concursante y el chileno fue parte del jurado.

Aunque su relación frente a las cámaras parecía tensa, la actriz aseguró en junio de 2024 que tuvo un acercamiento romántico con el chef extranjero. Sin embargo, advirtió que la relación no prosperó porque ella misma puso freno a las supuestas intenciones de su pretendiente.

“No prosperó por mí, porque… ajá. Despacio, gordo, vamos despacio ¡Ya me quería casar! (…) Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó. No, no lo pasé”, comentó Martha Isabel Bolaños sobre Chris Carpentier en una entrevista con Tropicana.

Chris Carpentier negó romance con Martha Isabel Bolaños

Tras casi 8 meses de las declaraciones entregadas por la mujer de 51 años, el antiguo jurado de MasterChef rompió el silencio en una charla con Impresentables, programa de Los 40 Colombia, y negó que haya habido tal cercanía.

“Esto es las cosas más graciosas que ha pasado. Decían que yo me iba a casar con ella o algo así y que ella me dijo “vamos más lento, mi amor” y no”, expresó inicialmente.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando clic aquí

"No, nosotros no salimos. De hecho, yo creo que ella está un poco enojada conmigo porque no teníamos mucho feeling en el programa, en ciertas cosas. Yo le criticaba duro sus platos y su accionar, y pensó que me podía meter en un problema. Yo quiero tener hijos, no nietos, entonces ahí quedó”, concluyó Chris Carpentier sobre Martha Isabel Bolaños.

Seguidores de Martha Isabel Bolaños se mostraron desconcertados ante la confesión de Chris Carpentier y esperan una pronta explicación por parte de la actriz. Fotografía por: Edición Vea

¿Por qué Chris Carpentier se separó de su esposa?

Para el momento en que se grabó MasterChef Celebrity Colombia 2023, el reconocido cocinero estaba enfrentando su proceso de divorcio con Alejandra Vallarino tras 20 años de relación y cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo.

“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, comentó Chris Carpentier sobre las razones de la ruptura en conversación con el desaparecido programa Lo sé todo Colombia.