Chris Evans ya es papá. Alba Baptista, su esposa, dio a luz a su primer hijo

Chris Evans, el amado Capitán América del universo Marvel, y la actriz portuguesa Alba Baptista, conocida por su papel en Warrior Nun, protagonizan una de las historias de amor más comentadas de Hollywood. Su romance comenzó discretamente a mediados de 2021 cuando los fans notaron que se seguían mutuamente en redes sociales.

Para noviembre de 2022, los medios internacionales confirmaron que habían estado saliendo durante más de un año. El actor, quien es conocido por mantener su vida privada lejos de la opinión pública, sorprendió a todos en 2023 al compartir fotos con Alba por primera vez. Poco después, se reveló que la pareja se había casado en una ceremonia privada en Cape Cod, Massachusetts. Más adelante, Evans compartió que también celebraron una segunda boda en Portugal, el país de origen de Alba. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo, pero hicieron su debut oficial como pareja casada en la fiesta de Vanity Fair después de los Oscars de 2024.

Chris Evans y Alba Baptista. Fotografía por: Getty Images

Nació el hijo de Chris Evans y Alba Baptista

En las últimas horas, el portal internacional TMZ confirmó que el actor de 44 años y su esposa, de 28, ya son papás. De acuerdo con lo que reveló el medio de comunicación, la actriz dio a luz el pasado sábado 25 de octubre en Massachusetts.

“Acabamos de enterarnos de que Chris y Alba tuvieron una niña y la llamaron Alma Grace. Llevará los apellidos de mamá y papá... Baptista Evans, y nació a la 1:27 PM”, mencionó el portal. Por ahora, ninguno de los dos se ha referido a la noticia.

¿Quién es Alba Baptista, esposa de Chris Evans?

Alba es una actriz de raíces portuguesas y brasileñas que logró conquistar Hollywood. Habla cinco idiomas: portugués, inglés, francés, alemán y español. Su carrera comenzó a los 16 años con el cortometraje Miami, que le valió un premio a la mejor actriz. En su país, participó en producciones como Jardins Proibidos y A Impostora, antes de dar el salto a la fama internacional con Warrior Nun, en Netflix, donde interpretó a Ava Silva, el papel que la catapultó a la fama mundial. Discreta y dedicada a su carrera, Alba ha logrado el reconocimiento como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Europa, destacándose por su talento, su formación multicultural y su elegancia innata.