Christian Nodal rompió el silencio y respondió si quiere tener hijos con Ángela Aguilar

Aunque Christian Nodal y Ángela Aguilar han insistido en que viven una relación sólida, en los últimos meses la pareja ha enfrentado varios rumores sobre una posible distancia. Las especulaciones crecieron tras la pasada gala de los Latin Grammy, donde algunos seguidores interpretaron como un desaire que el cantante no mencionara a su esposa en el discurso de agradecimiento por su premio, lo que volvió a encender preguntas sobre el momento que atraviesan.

La expectativa por su relación no quedó ahí. En medio de la cobertura del evento, un periodista le preguntó a Nodal por su deseo de ampliar la familia, y el artista respondió abiertamente si quiere tener hijos con la hija de Pepe Aguilar.

¿Christian Nodal planea tener hijos con Ángela Aguilar?

La pregunta surgió en medio de su paso por la alfombra roja, cuando un reportero le consultó directamente si se veía siendo papá de nuevo. Nodal hizo una breve pausa antes de contestar: “No, yo creo que Ángela todavía… bueno, cuando ella decida yo estaré listo”. Aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar la familia, su tono cauteloso fue interpretado por varios asistentes y usuarios en redes como una respuesta poco convencida, especialmente con el contexto de rumores sobre su relación.

El tema no es del todo nuevo para Christian Nodal. Meses atrás, durante una charla con Canal 6, el cantante respondió a la pregunta de tener hijos con Ángela Aguilar, y allí fue más extenso al explicar que no sienten presión por dar ese paso. “Yo creo que en algún futuro. Ángela está muy joven, estamos disfrutando el amor y creo que eso va a pasar, de que va a pasar va a pasar, pero sí tenemos que disfrutar más tiempo, disfrutar la vida, conocernos más, encontrar más, y cuando ella esté lista, yo estoy listo”, afirmó en esa ocasión.

Tomando en cuenta ambas declaraciones, la postura de Nodal parece orientarse a un mismo punto: considera que tener un hijo juntos es algo posible, incluso probable, pero no inmediato. Para el artista, la decisión depende del momento que vivan como pareja y, sobre todo, del ritmo que Ángela Aguilar quiera llevar.

