Chyno Miranda lleva “como cinco años” sin ver a su hijo, asegura su exesposa

En 2020, Chyno Miranda contrajo covid 19, lo que le trajo complicaciones de salud serias. Desarrolló neuropatía periférica, una condición que afecta los nervios periféricos y provoca debilidad y dolor. Además, sufrió encefalitis, una inflamación del cerebro que le causó parálisis temporal y dificultades para hablar y caminar. Estas condiciones requirieron que fuera hospitalizado y que pasara por un largo proceso de rehabilitación para recuperar sus habilidades motoras y del habla.

Durante su recuperación, el cantante de ‘Chino y Nacho’ también enfrentó retos personales adicionales. En septiembre de 2021, anunció su separación de Natasha Araos, con quien se había casado en 2017 y madre de Lucca, su único hijo nacido en 2019. Tras su divorcio, el artista se dio una nueva oportunidad en el amor con Astrid Torrealba Falcón.

Chyno Miranda Fotografía por: Instagram @chynomiranda

¿Qué pasó con Chyno Miranda?

En diciembre de 2021, el cantante venezolano fue ingresado al centro de rehabilitación “Tía Panchita” en Caracas, Venezuela, para tratar las secuelas neurológicas que le dejó su contagio de coronavirus. Durante su estancia, surgieron preocupaciones sobre las condiciones en las que se encontraba. Su novia denunció que el artista no recibía el trato adecuado y que se le restringían las visitas familiares.

Estas denuncias llevaron a que, el 2 de noviembre de 2022, un tribunal civil ordenara el traslado de Chyno desde “Tía Panchita” a una clínica privada en Caracas, argumentando que el centro no contaba con las condiciones adecuadas para su recuperación. El centro de rehabilitación respondió emitiendo un comunicado en el que calificaba el traslado como un “secuestro” y defendía la calidad de sus instalaciones y servicios.

Tras su traslado, Chyno fue ingresado en una clínica privada donde se le realizaron evaluaciones físicas y psicológicas para determinar su estado de salud y continuar con su proceso de rehabilitación. Finalmente, logró recuperarse y comenzar una nueva vida.

Exesposa de Chyno Miranda se refirió al distanciamiento que él tiene con su hijo

Esta semana, se volvió tendencia un video de Natasha Aros, exesposa de Chyno, hablando de su relación con el artista. De acuerdo con lo que dijo, tras su divorcio, han perdido el contacto, pues él vive en Venezuela y ella en Estados Unidos:

“Yo sé que respecto a este tema siempre hay muchas preguntas y muchos de ustedes vivieron esta historia de amor que tuvimos de amor y de relación, pero eso es un ciclo ya cerrado. Nosotros en el 2021 nos divorciamos y cada quien siguió su camino. En mi caso lo tengo cerrado desde ese momento. Obviamente tenemos un hijo que nos va a conectar de por vida. Él siempre va a ser el papá y yo siempre voy a ser la mamá. Hay que seguir, hay que avanzar. Los que siguen pegados en esto son ustedes", dijo inicialmente.

Enseguida, aseguró que Miranda no se ha comunicado con su hijo durante los últimos años. “Desde que nos divorciamos en 2021 yo no lo veo porque él se fue a Venezuela y tiene más de un año y medio que no llama, que no se contacta. De hecho, yo me enteré por ustedes mismos que él había venido a los Estados Unidos. Yo lo que quiero que entiendan es que yo de todo corazón le deseo lo mejor, él avanzó, yo avancé, hice mi vida, estoy enfocada en lo mío, en mis cosas, en mis relaciones, y ya. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, y entender que toda pareja, sea figura pública o no, tiene sus razones y procesos de actuar. Ya está. Eso es lo único que les pido, respeto y ya... De esto no quiero que me pregunten más porque es algo superado", agregó.

La influencer publicó en su cuenta de Instagram un video haciendo una rutina de ejercicio, allí, una usuaria le escribió: “que haga una rutina para que Chyno vea al niño”.

Sin mayor reparo, Araos le contestó: “ya la hice y he hecho varias, pero nada que quiere. Más de un año que ni me llama y como cinco que no lo ve. Ya me fastidié de tratar de entrenar a alguien que no quiere o que no lo dejan”. Por ahora, el amigo de Nacho no se ha referido al respecto.