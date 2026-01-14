Ciro Quiñónez y su reveladora charla con esposa e hijas de Yeison Jiménez tras el accidente

Ciro Quiñónez se sumó a los artistas de música popular que se han pronunciado tras la muerte de Yeison Jiménez. En una entrevista con el programa Día a Día, de Caracol Televisión, el cantante reveló detalles de una conversación que sostuvo recientemente con la esposa y las hijas del intérprete, en medio del duelo por el accidente aéreo que le costó la vida.

¿Qué dijo la familia de Yeison Jiménez a Ciro Quiñónez?

Según contó el artista, el encuentro se dio en un ambiente íntimo y estuvo marcado por mensajes que, asegura, lo acompañarán por el resto de su carrera.

“A mí también me impactó, me subió al segundo piso de su casa a hablar de que Yeison le había hablado. Me dijo que por favor no me dejara llevar nunca por la fama, por el ego, que tuviera los pies en la tierra, que nunca me quería ver ostentoso, que cuidara mi cuerpo, que me quería mucho y que, por favor, oráramos demasiado por él. Ella es una mujer muy espiritual, como me habló fue algo único”, expresó Ciro Quiñónez.

En la conversación en Día a Día, el cantante también se refirió al encuentro que tuvo con Thaliana, la hija menor de Yeison Jiménez, cuyas palabras lo sorprendieron por la serenidad con la que enfrentaba la pérdida de su padre. Ciro explicó que, pese a su corta edad, la niña le transmitió un mensaje que lo desarmó emocionalmente.

“Taliana es única, ella tendrá 7 u 8 años. Cuando yo llegué a verla, pues yo sé que es la adoración de Yeison y a mí se me partió el corazón. Ella me dijo: ‘no llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo, y él lo sufrió y él no quiere que lloremos’. Ahí yo me derrumbé”, relató.

Ciro Quiñónez añadió que quedó impactado por la fortaleza que percibió en la menor y por la calma con la que afronta el duelo: “Yo veía una niña tan fuerte, siento que mi Dios está obrando en una paz y en una fortaleza con Taliana, pero increíble”.

Finalmente, el intérprete de Regalada sales cara también habló de Camila, hija de Sonia Restrepo y quien fue adoptada por Yeison Jiménez. El cantante destacó el vínculo que el artista construyó con ella a lo largo de los años y recordó cómo compartieron momentos familiares y profesionales, incluso sobre escenarios importantes.

“Camila también es muy fuerte, ha estado dándonos más bien apoyo. Es que nosotros nos acompañábamos el 31 de diciembre, el 1 de enero, nos abrazábamos y compartíamos”, concluyó Ciro Quiñónez.

