Claudia Bahamón lloró al recordar a su padre y mostró el mensaje que le envió antes de morir

La presentadora Claudia Bahamón protagonizó un emotivo momento en el más reciente capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Durante una de las pruebas del concurso de cocina, la huilense recordó a su padre, Germán Bahamón, quien falleció en noviembre de 2019, y compartió con los participantes un mensaje de voz que conserva de él.

La situación ocurrió durante un reto en el que los concursantes tuvieron la oportunidad de escuchar grabaciones enviadas por sus familiares. La dinámica despertó diferentes emociones entre los participantes y también conmovió a la conductora del programa, quien terminó hablando de su propia experiencia familiar.

Uno de los momentos que desencadenó su reacción fue cuando el actor Emmanuel Restrepo escuchó un mensaje de su padre. La escena llevó a Claudia Bahamón a recordar la relación que mantenía con Germán y las palabras que él le dedicó en una ocasión especial.

El mensaje que Germán Bahamón le envió a su hija

Durante la conversación con los participantes, la huilense explicó que durante varios años dejó de celebrar sus cumpleaños. La decisión estuvo relacionada con una pérdida familiar que marcó esa fecha para ella cuando tenía 15 años. Sin embargo, al cumplir cuatro décadas decidió recuperar esa tradición, motivada por una amiga que organizó una celebración.

El papá de Claudia Bahamón se enteró de ese encuentro y le envió una grabación en la que manifestó la alegría que sentía al saber que sus amigas estaban celebrando su vida. En el audio, Germán no solo le expresó su cariño, sino que también destacó algunas de las características que admiraba de ella:

“Me alegra saber que hoy te están celebrando tus amigas los 40 años. Quiero decirte que tú me gustas toda, cuando te ríes porque contagias, cuando lloras porque muestras sentimientos tan lindos. Me gusta cuando defiendes al mundo de las amenazas del ambiente y de los animales. Una vez más, te adoro. Un besito”.

Las palabras de Germán también hicieron referencia al trabajo que su hija desarrolla en defensa del medioambiente y la protección de los animales, una de las causas que ha acompañado durante su trayectoria pública.

Al recordar a su padre y escuchar nuevamente su voz, la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ no pudo contener las lágrimas. En medio de la emoción, expresó una frase con la que resumió lo que significa su ausencia: “Qué falta hace el papá cuando no está”.

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¿Cómo murió el papá de Claudia Bahamón?

Germán Bahamón falleció el 7 de noviembre de 2019 en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Bolívar. Su muerte representó un duro golpe para la también empresaria y figura pública, quien en diferentes oportunidades ha hablado públicamente del vínculo que tenía con él y de lo difícil que ha sido aprender a vivir con su ausencia.

Claudia Bahamón también ha compartido recuerdos de su padre en sus redes sociales. En 2020, por ejemplo, contó que encontró en su teléfono una grabación de voz que él le había enviado pocos días antes de morir, un recuerdo que le permitió volver a escuchar su voz.

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