Clavicular, el influenciador que enfrenta cargos en EE. UU. y tiene un polémico historial

El influenciador y ‘streamer’ Braden Peters (20 años), conocido en redes sociales como Clavicular, fue acusado de abuso sexual contra una joven de 17 años en Massachusetts. Los cargos fueron presentados el 8 de septiembre de 2026, por un presunto episodio ocurrido el 23 de mayo de 2025 en la vivienda de su familia, ubicada en Chatham, en la zona de Cape Cod.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la agencia de noticias Associated Press, el creador de contenido enfrenta un cargo de violación, otro por administrar una sustancia con el propósito de facilitar relaciones sexuales y un tercero por suministrar alcohol a una persona menor de 21 años. La investigación se originó a partir del testimonio de una adolescente que afirmó haber conocido a Peters a través de Instagram y que, posteriormente, fue invitada a participar en sus transmisiones en vivo.

Quién es Braden Peters, la persona detrás de Clavicular

Peters se hizo conocido en internet por su contenido relacionado con el ‘looksmaxxing’, una tendencia digital que promueve la transformación de la apariencia física con el objetivo de mejorar el atractivo. El movimiento incluye desde rutinas de cuidado personal hasta prácticas extremas, como el ‘bone smashing’, que consiste en golpear los huesos faciales para intentar modificar su forma. De ese modo, se convirtió en una de las figuras más visibles de esta comunidad y construyó una audiencia a través de plataformas como TikTok y Kick.

Su popularidad también ha estado vinculada a polémicas relacionadas con su comportamiento en transmisiones en vivo. En diciembre de 2025, un video mostró a Clavicular conduciendo un Tesla Cybertruck mientras un hombre se encontraba sobre el capó. Las imágenes se viralizaron y el influenciador afirmó que actuó en defensa propia, alegando que el hombre lo había acosado y que había personas alrededor de su vehículo. El episodio provocó su expulsión temporal de Kick y amplió la atención sobre su contenido.

En febrero de 2026, el ‘streamer’ estadounidense fue arrestado en Scottsdale, Arizona, por sospechas relacionadas con posesión de drogas peligrosas y un documento falsificado. Según reportes de la prensa local, llevaba Adderall y Anavar, y habría intentado ingresar a un bar con una identificación falsa. Los fiscales retiraron los cargos días después, argumentando que existían pocas probabilidades de obtener una condena.

Ese mismo año también fue detenido en Florida por un caso de agresión relacionado con una pelea entre su pareja y otra mujer. Además, las autoridades investigaron un video en el que apareció disparando contra un caimán que ya estaba muerto. En abril, Peters enfrentó un cargo por la descarga ilegal de un arma de fuego.

El creador también ha sido cuestionado por el tipo de prácticas que promociona y por su cercanía con figuras de comunidades digitales de extrema derecha. Su contenido ha recibido críticas por normalizar métodos potencialmente peligrosos de modificación corporal y por reproducir discursos asociados a la misoginia en internet. Clavicular, por su parte, ha rechazado algunas de esas caracterizaciones y ha dicho que no pertenece al movimiento incel, aunque su actividad continúa vinculada a la cultura del ‘looksmaxxing’.

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El caso de agresión contra Clavicular

Según el reporte policial, la víctima aseguró que Clavicular sabía que tenía 17 años, pero le indicó que dijera a los espectadores de shows en vivo que era mayor de edad y que el vodka que estaba consumiendo era agua. La adolescente relató que bebió alcohol en la vivienda familiar del creador, se intoxicó y terminó quedándose dormida. Al despertar, según su declaración, el influenciador estaba cometiendo el abuso en su contra.

La acusación penal se conoce meses después de una demanda civil presentada en Florida por la creadora de contenido Aleksandra Vasilevna Mendoza, conocida como Alorah Ziva. En ese proceso, Mendoza acusa a Peters de agresión física, fraude y daño emocional, y afirma que durante una visita a la vivienda de su familia recibió alcohol y sufrió una agresión sexual. También sostiene que el creador le inyectó sin su consentimiento una sustancia para disolver grasa durante una transmisión.

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Por su parte, el reconocido ‘streamer’ negó las acusaciones, mientras que su abogado aseguró que las controvertirá por las vías legales. Aunque permanece en libertad, tiene programada una audiencia para el próximo 14 de octubre en el Tribunal de Distrito de Orleans.

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