Chris Martin habló por primera vez del escándalo de Andy Byron y Kristin Cabot

El pasado 16 de julio, durante un concierto de Coldplay en Boston, la pantalla gigante del estadio captó en medio del público a Andy Byron, exdirector general de la firma tecnológica Astronomer, junto a Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma empresa. La situación, que en un inicio parecía un momento trivial de interacción con la audiencia, terminó por desatar un escándalo internacional luego de que se revelara que ambos mantenían una relación extramarital.

En horas recientes, Chris Martin, líder de la agrupación británica, se pronunció por primera vez sobre lo sucedido. Durante un concierto en Inglaterra, el cantante abordó el tema con humor, pero también con claridad, al explicar cómo funciona realmente la dinámica de cámaras en sus espectáculos y qué decisión tomaron frente a la controversia.

¿Qué dijo Chris Martin, de Coldplay, sobre la polémica de Andy Byron?

El episodio ocurrió en la sección conocida como Jumbotron Song, cuando las cámaras enfocan al azar a personas del público. En Boston, Byron y Cabot aparecieron abrazados y, al notar que estaban en pantalla, intentaron ocultarse. Martin reaccionó con una broma espontánea: “Oh, miren a esos dos. Uh oh… o están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Aunque la frase buscaba provocar risas, el comentario se salió de control. En cuestión de horas, la identidad de la pareja se difundió en internet, y poco después Astronomer —la empresa que dirigía Byron— lo suspendió de su cargo. La presión mediática creció hasta que tanto él como Cabot renunciaron a sus puestos.

Un mes más tarde, el 19 de agosto, Chris Martin decidió referirse al tema de frente. Mientras leía un cartel del público que mencionaba aquel concierto en Boston, agradeció con ironía: “Gracias por volver después de ese desastre”. Segundos más tarde, lanzó una aclaración tajante: “Voy a decir esto una vez y solo una vez. No es, nunca será y nunca fue una kiss cam. Ponemos a una pareja y te etiquetan como kiss cam para toda la vida. Es increíble”.

El vocalista de Coldplay también explicó que esta dinámica nunca ha tenido como propósito exponer relaciones íntimas. “Esto se llama jumbotron, y lo hemos hecho por mucho tiempo. Elegimos personas para saludar. Y a veces termina siendo un escándalo internacional masivo, claro. Pero la mayoría de las veces solo estamos tratando de saludar a algunas personas, ¡eso es todo!”, agregó.

Finalmente, Chris Martin cerró con un mensaje conciliador hacia los involucrados y dejó claro que no eliminarán la sección del espectáculo: “De todos modos, enviamos puro amor a esas personas, y les deseamos lo mejor (...) La vida te da limones y hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes”.