Compañero de Maryan Gómez en el ‘Desafío’ contó de qué hablaron horas antes de su muerte

La muerte de Maryan Gómez, joven de 29 años que participó en la edición 2023 del Desafío The Box, generó una fuerte conmoción entre los televidentes del programa y, sobre todo, entre sus seres queridos. Precisamente, fue uno de los amigos que hizo en el programa quien, en horas recientes, compartió la última conversación que sostuvo con ella.

La última charla entre Maryan Gómez y Jorge Luis Carballo, compañeros en el ‘Desafío The Box’

En medio de la ola de reacciones que suscitó la inesperada partida de Gómez, Carballo se pronunció a través de redes sociales y, además de compartir un mensaje de despedida, publicó algunas capturas de pantalla de su chat con la joven llanera.

En la imagen se observa el mensaje en que Jorge Luis le preguntó por su estado de salud, a lo que ella contestó que estuvo un poco enferma.

“Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti (...) Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera... Se me parte el alma al pensar que te fuiste pensando que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande. Me quedo con el recuerdo de que siempre estabas para quien te necesitara, dispuesta a ayudar. Te veo en otra vida donde encontrarás todo el amor que el mundo te negó”, agregó Carballo sobre la muerte de Maryan Gómez, con quien logró establecer una cercana amistad.

Este fue la imagen que Carballo compartió para despedir a Maryan Gómez y que desató una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Fotografía por: Captura de pantalla instagram

¿Maryan Gómez se despidió con este mensaje?

TBT es una abreviatura que viene del inglés y significa ‘throwback thursday’, lo que se traduce como ‘jueves de retroceso’ o ‘jueves de recuerdos’. Precisamente, fue bajo esta dinámica de redes sociales que la exparticipante del Desafío publicó el pasado 15 de agosto un mensaje que, tras su fallecimiento, algunos consideran como una despedida.

“Mi TBT muy feliz. Un día me propuse hacer uno de mis objetivos realidad y qué tan gratificante y emocionante fue, ahora puedo decir que es una meta hecha realidad, un momento que hizo que cambiara todos los aspectos de mi vida, tanto emocional, físicamente y psicológicamente”, escribió inicialmente.

“De haber cambiado mi vida y ver una nueva faceta de mi, donde pude aprender que puedo llegar donde siempre he deseado de corazón con la mayor perseverancia y sin nunca dudar de mí y mis capacidades (...) Gracias, gracias y mil gracias a la vida, a Dios, al universo, a mi entrenador y al ‘Desafío The Box 2023′ por hacerme feliz y darme la oportunidad de vivir este lindo espacio de mi vida”, agregó Maryan Gómez.