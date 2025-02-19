Shakira celebró con fiesta temática los 13 años de Milan, su hijo mayor ¿Estuvo Piqué?

Enero es un tiempo muy especial para la barranquillera Shakira, ya que sus dos hijos nacieron el primer mes del año. El primero en llegar al mundo fue Milan, lo hizo el 22 de enero del 2013.

El 29 de enero del 2015 nació el menor, Sasha. Los dos son de Barcelona, ya que allí vivía la colombiana cuando sostenía una relación estable con Gerard Piqué y él era futbolista del Barcelona y de la Selección Española.

Fue su primogénito, quien heredó la pasión por el fútbol de su padre. Sahsa se ha visto un poco más inclinado por la música.

Así las cosas, no resultó extraño que la celebración del más reciente cumpleaños de Milan, el número 13, fuera con una fiesta temática de fútbol, solo que en esta ocasión, Milan y su famosa madre quisieron incorporar elementos de la Selección Colombia en la decoración del festejo.

Milan tuvo elementos de la Selección Colombia en su fiesta temática de fútbol

En las imágenes que la misma Shakira compartió en sus historias temporales de Instagram, se ve que junto a la torta los detalles deportivos de la decoración sobresalen. De fondo se escuchaba la voz de Milan que decía que se quedaría con todos los balones de fútbol, alusivos a distintas selecciones del mundo, que adornaban la mesa principal, y que los pondría en su cuarto.

En ese mismo material, se evidenciaron galletas decoradas con camisetas de diferentes clubs, así como unos pastelitos o cupcakes y un pastel en forma de campo de juego.

También sobresalió una imagen de pastillaje del cumpleañero vestido de futbolista. “Lo que más me gusta es tu equipación”, le dice Shakira refiriéndose al tricolor que usa la figura.

Shakira compartió el texto “miren a quien puse a jugar con la Selección Colombia y con el número de Luis Diaz”, refiriéndose justamente al uniforme de la figura de su hijo.

Con fiesta temática celebró Shakira los 13 años de Milán ¿Estuvo Piqué? Fotografía por: Instagram

De momento, no se sabe además de los amigos de clase de Milan, quiénes más estuvieron en la celebración del cumpleaños. Se ignora si su padre, Piqué viajó desde Barcelona a compartir con su hijo en esta fecha especial.

En menos de una semana será el cumpleaños de Sasha y los cibernautas aguardan que la colombiana también comparta alguna imagen de la fiesta que le hará al menor de sus hijos.

