Concierto de Kali Uchis en Bogotá: fecha, lugar, boletas, precios y más

Kali Uchis confirmó este 20 de octubre su visita a Latinoamérica con su gira THE SINCERELY TOUR LATAM, un recorrido que la llevará por Brasil, Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, país con el que mantiene una conexión especial.

La artista, nacida en Virginia y criada entre Estados Unidos y Pereira, cerrará así un año de intensa actividad musical con una serie de presentaciones que prometen una puesta en escena tan íntima como sofisticada, fiel a su estilo visual y sonoro.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Kali Uchis en Bogotá?

El concierto de Kali Uchis en Bogotá se realizará el 19 de febrero de 2025 en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país. Este será el único show de la artista en Colombia como parte de su gira por Latinoamérica.

En el anuncio oficial, publicado en sus redes sociales, la intérprete de Telepatía agradeció el éxito de su reciente tour por Norteamérica y adelantó que pronto compartirá material exclusivo sobre esta etapa de su carrera.

“¡Gracias a todos por agotar la gira norteamericana ‘Sincerely!’. Un agradecimiento especial a mis bailarines y vocalistas que comparten el escenario conmigo cada noche, a los artistas invitados y a todo mi equipo por mantener todo en marcha sin importar qué. Nos vemos pronto en Latinoamérica. No puedo esperar para compartir todo el detrás de cámaras en la película ‘Sincerely’, que viene pronto”, expresó Kali Uchis.

Precios de boletas para Kali Uchis en Bogotá

Las entradas para el concierto de la norteamericana estarán disponibles en tres etapas de venta: la primera para clientes Movistar Total (desde el lunes 20 de octubre a las 11:00 a.m.), luego la preventa Artista (martes 21 de octubre a las 10:00 a.m.) y finalmente la venta general, que comenzará el miércoles 22 de octubre a las 11:00 a.m., hasta agotar existencias.

Los precios varían según la ubicación y la etapa. La opción más económica corresponde al Piso 2 (Vista Parcial), con un valor de $149.000 + $26.600 de servicio, mientras que la más costosa es el Ultimate Onstage Photo VIP Package, con un precio de $1.249.000 + $223.000 de servicio, que incluye beneficios exclusivos.

También se ofrecerán categorías intermedias como Platea (entre $199.000 y $239.000) y Tribuna Fan Sur, cuyo valor oscila entre $429.000 y $459.000, según la etapa de compra. En total, el aforo proyectado supera las 6.000 localidades, distribuidas en distintos sectores del Movistar Arena.