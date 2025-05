Concierto de Maluma en Bogotá ¿Qué artista le abrirá al ‘Pretty Boy’?

Maluma regresa a la capital colombiana este 3 de mayo con ‘Bogotá en el mapa’ y uno de los momentos más esperados será la apertura del show en el estadio El Campín. Para sorpresa de muchos, el encargado de encender los motores será el artista bogotano Simón Trujillo, conocido como SAI, quien fue elegido por el ‘Pretty Boy’ para ser el acto de apertura.

En una entrevista con Vea, SAI contó cómo se dio el primer acercamiento con el reguetonero paisa. Además, envió un mensaje a quienes lo han criticado tras compartir esta noticia.

¿Cómo se conocieron SAI y Maluma?

“El primer acercamiento que tuve con él fue aquí en Medellín. Me invitaron, junto con mi equipo, al lanzamiento de una marca de ropa que él sacó el año pasado. Fui al evento y todo estuvo re aleta. Cuando, al final, me dijeron: ‘Vamos a bajar, que vas a conocer a Juan Luis’. Yo bajé y él estaba saludando a las modelos, entonces ya me iban a presentar y se adelantó y dijo: ‘¡No, cómo así, yo este man yo lo conozco! Qué chimba los videos de la cucha’. Y yo quedé frío… porque, pues, ¿cómo iba a saber que él me conocía?”, expresó el joven cantante en su charla con este medio.

SAI también compartió con Vea que la posibilidad de estar en El Campín fue un sueño que empezó a sembrar meses atrás. “Ya este año veníamos soñando con ese concierto porque es en nuestra ciudad, en Bogotá. Representar a Bogotá ha sido una de nuestras metas. Empezamos a tirar la energía hacia eso y, hace poco —hace menos de una o dos semanas—, mi mánager Andrés me llamó y me confirmó: Maluma aprobó que fuéramos el opening act en El Campín. Y no solo eso, ¡es mi primer estadio!”, comentó con evidente emoción.

Consciente de la responsabilidad y la visibilidad que representa este momento, Simón Trujillo ha estado preparando un show especial.

“Yo quisiera mostrar mucho mi música para que la gente entienda cuál es el mensaje, para que vean que este es mi proyecto de vida —nuestro proyecto de vida, si hablamos de mi equipo—. Quiero que, sobre todo, escuchen la esencia de lo que hemos trabajado y vean que sí le hemos metido. Estoy preparando un show hi#&@, la verdad”, agregó SAI, cuya presentación tendrá una duración aproximada de 15 a 20 minutos.

Antes de su show en el concierto de Maluma en Bogotá, SAI se presentará en el Festival La Solar 2025, realizado en Medellín. "También es mi primer festival así que estoy contento con todas las cosas que están pasando. Bendecidos estamos y vamos para arriba de la mano de Dios", dijo a 'Vea'. Fotografía por: Cortesía SAI

La respuesta de SAI a las críticas

Sobre los cuestionamientos que surgieron en su contra después de hacer el anuncio en redes sociales, Simón contestón con franqueza: “Eso es parte del día a día. Lo que uno puede decirle a esa gente es: ‘Papito, mire. Usted, seguramente, estará en su cama rascándose los huevos y yo, mientras tanto, estoy abriéndole a Maluma’. ¿Sí me entiende?’. Es que yo estoy camellando por lo mío y haciendo música, que es lo que amo”.

Finalmente, SAI envió un mensaje de agradecimiento al ‘Pretty Boy’, pues aseguró sentirse muy “honrado” de ser tenido en cuenta por “una bestia y una leyenda de la música en este país”.

“Muy agradecido, la verdad. Justo estos días me comentó en un video que subí, me puso: ‘¡Niño a romper!’, y eso me hizo aún más feliz. Estoy más motivado porque eso es gasolina para mí y vamos a demostrar de qué estamos hechos”, concluyó.