Roberto Carlos en Bogotá: la historia de amor y dolor detrás de su éxito musical

Roberto Carlos Braga Morera canta de nuevo en Colombia, en medio de su gira de despedida. El mundialmente famoso Roberto Carlos llega con su música el 28 de febrero, al coliseo MedPlus, en Bogotá, donde sus seguidores podrán disfrutar de los éxitos de hombre nacido el 19 de abril de 1941, en Cachoeiro de Itapemirim, un municipio del estado de Espíritu Santo, que dio un significado distinto a las letras de amor.

La vida del hijo de Robertino Braga y Laura Moreira Braga ha estado llena de trabajo, música y éxitos, pero los momentos difíciles han hecho también parte de su conexión con la música, por así decirlo, una perfecta manera de amar entre lágrimas. La primera vez que Roberto Carlos Braga tuvo de frente al dolor fue en 1947. Tenía 6 años, cuando, en las fiestas del patrono de su lugar de nacimiento, fue atropellado por una locomotora a vapor y sufrió la amputación de parte de su pierna derecha y tuvo que empezar a usar prótesis. Tres años después fue el vencedor de una competencia de talentos en su ciudad. En la búsqueda de hacer realidad sus sueños, se fue a Río de Janeiro, a los 18 años. Así comenzó a gestarse la leyenda.

Después de 6 años, Roberto Carlos se reencuentra con sus seguidores este 28 de febrero. La cita es el coliseo Medplus. Fotografía por: Victor Chavez

A la par de su inmenso talento, Roberto Carlos, que hoy tiene 83 años, es un hombre de familia, de amores, celoso de su vida privada y de respuestas reflexivas cuando decide conceder entrevistas. “lo mío es cantar, no hablar”, dijo a su público en uno de sus conciertos en Madrid el año pasado. Nunca, o casi nunca, se refiere a su vida privada, marcada tantas veces por situaciones de dolor. El 27 de enero de 1980 falleció Robertino, su padre, inspirador de Mi querido viejo, mi amigo, tema que le había dedicado un año antes. En la vida del hombre detrás del artista también se han juntado el amor y el dolor. El astro brasileño, que se ha casado en tres ocasiones, contrajo matrimonio con Cleonice Rossi, quien fue su esposa hasta 1979. La madre de Roberto Carlos II y Laura, nacidos de esta unión, y de Anna Paula, hija de Cleonice, a quien adoptó, murió en 1980, víctima de cáncer de seno. En esa época ya el rey de la música romántica, que ya había contraído nupcias por segunda vez con la actriz brasileña Myriam Ríos, enfrentó otro episodio que enlazó vida y muerte: reconoció a Rafael, a quien había engendrado con María Lucila Torres, pero ella murió un par de días después, también por causa del cáncer de mama.

Roberto Carlos y María Rita Simoes y su ‘Amor sin límites’

Roberto Carlos cumplió con María Rita Simoes la frase que pronuncia durante la ceremonia del matrimonio: “hasta que la muerte los separe”. El intérprete de Detalles tenía 36 años cuando la vio por primera vez, en el festival de Campos do Jordao, y enamoró de inmediato, pero su amor en ese momento era imposible, pues por la diferencia de edad, la familia de la jovencita de 16, no estaba de acuerdo con la relación. Siguieron con sus vidas, pero volvieron a encontrarse para no separarse más. El artista de 55 años y la pedagoga, de 35, se casaron en abril de 1996, en una ceremonia privada en Río de Janeiro. A finales de 1998 la pareja enfrentó un difícil diagnóstico: a María Rita le habían descubierto un cáncer pélvico. Apoyados en su Fe y recibiendo el cariño y las oraciones de sus allegados, se dedicaron a cumplir al pie de la letra las indicaciones médicas, que incluyeron su ingreso al quirófano, para extirpar el útero y sesiones de quimioterapia y radioterapia. Luego de someterse a tratamientos fue dada de alta con el feliz pronóstico de la erradicación del mal. Sin embargo, la reaparición de la enfermedad, en noviembre de 1999, requirió una nueva hospitalización. El intérprete se dedicó en cuerpo y alma a cuidarla, canceló todas sus presentaciones y estuvo las 24 horas del día a su lado. Maria Rita falleció el 19 de diciembre de ese año, tomada de la mano de su esposo. A ella le dedicó muchas canciones, entre ellos Amar sin límites, el tema que da nombre a uno de sus álbumes. “Yo puedo hoy decir lo que es un amor verdadero. Y un amor así, yo sé que es por siempre, yo sé que es eterno“.

Roberto Carlos y su ‘Lady’ eterna

Con una amorosa letra, que en su estribillo reza “Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura”, Roberto Carlos homenajeó a su mamá en Lady Laura, la canción de 1978 se refiere a Laura Moreira Braga con el nombre que era conocida. A ella la perdió el 18 de abril del 2010 y se enteró de la noticia cuando bajaba del escenario, en Nueva York, donde celebraba 50 años de carrera artística. Un año después, el mundo se enteró de la muerte de Anna Paula, su hijastra, víctima de un infarto. El también llamado rey blanco también enfrentó la muerte de Roberto Carlos Braga II, su hijo. El locutor y productor, conocido como Dudu, que había perdido la visión a los 23 años, falleció el 8 de septiembre del 2021, como consecuencia de cáncer de páncreas y peritoneo. “Dudu, para nosotros eres inolvidable e irremplazable. ¡Nos vemos pronto!”, escribió el artista.

Roberto Carlos regresa a Bogotá y queremos que sus seguidores de corazón vivan una noche inolvidable. Si eres amante de su música, participa por una de las 7 boletas dobles que tenemos para su concierto. Solo debes ingresar al siguiente enlace y seguir los pasos. ¡No te quedes por fuera!