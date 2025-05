Concierto de San Pedro en Neiva 2025: la millonaria suma que cuestan los artistas

EL próximo 29 de junio en la Nueva Arena LPM de Neiva se presentarán en concierto, en medio de la tradicional ‘Rodadita’ de la capital Opita, Ángela y Pepe Aguilar, Luis Alfonso, Yeison Jiménez, Elder Dayán, Rafael Santos, Paulina Rubio, Wisin y el grupo Niche. Sin duda se trata de una nómina muy ambiciosa, que no resulta fácil completarla.

En conversación con Vea, Harrigson González, el empresario del evento dio a conocer lo que hay detrás de este concierto, que además tendrá un despliegue de tecnología que garantiza una experiencia satisfactoria para todos los asistentes sin importar la ubicación que tengan.

La organización que construye desde cero la Arena para el evento dura entre seis y siete meses en el trabajo de montaje. “El escenario que nosotros hacemos para ‘La combinación perfecta 6’ es el montaje más grande que tiene Colombia. Es una tarima con una boca de 32.5 metros de ancho en la boca, más unas pantallas gigantes. Cada pantalla tiene lateral 100 metros cuadrados, más la del centro que alberga 200 metros cuadrados. Entonces la producción es muy robusta y por lo mismo, por el tamaño de esa tarima tan gigante, ese techo tan grande, pues así mismo tiene que ser la cantidad de luces. Para soportar el peso de aproximadamente unas 140 toneladas de equipos y el techo de todo eso, nosotros tenemos que hacer un soporte en el piso demasiado profundo, haga de cuenta que construimos una piscina por debajo con un material para construir un edificio prácticamente encima”.

Sobre el desmontaje una vez concluye el evento, dijo que este tarda un mes y medio, de tal manera que el lugar queda como lo recibió la organización.

En total ¿cuál es la inversión que hacen ustedes?

“Esta es una inversión bastante robusta porque todos los artistas cobran en dólares. Sobrepasa de lejos la inversión de diez mil millones de pesos. Sobre todo en el tema del montaje, lo que es el escenario, es una inversión de más de dos mil millones de pesos porque Neiva no cuenta con un escenario, esto hace que el montaje sea demasiado costoso, pero así mismo es muy espectacular.

Esto hace que la competencia sea con nosotros mismos... El primer concierto que hicimos con silvestre dangond hace más de diez años, empezamos con siete mil personas, hoy ya vamos con 30 mil".

¿Cuánto suma lo que valen los artistas?

“El solo talento de los artistas de ‘La combinacion perfecta 6′ está llegando a los dos millones de dólares. Es un show que no lo tiene otra ciudad. Es un concierto que empieza desde las 7 de la noche y termina a las 8 a.m. o 9 a.m. del siguiente día y la gente ya lo sabe. Es algo que vale la pena que la gente venga y se de cuenta lo que es disfrutar hasta el amanecer en santa paz, con gente bonita un clima agradable. En todos nuestros conciertos garantizamos la seguridad”.

Aquí más noticias que son tendencia