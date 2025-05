Concierto de Silvestre y Juancho, un conmovedor regreso: “sané todas mis heridas”

Horas antes de que Silvestre Dangond se presentara este viernes 30 de mayo, en el primero de tres conciertos programados en el Parque de la Leyenda Vallenata, junto al acordeonero Juancho de la Espriella, en un esperado regreso del dúo, que más de diez años atrás se separó luego de decenas de éxitos, el artista de 45 años, nacido en Urumita estaba muy emocionado y sentimental con lo que veía a su alrededor: el silvestrismo, que él no sabe cómo ocurre o por qué, pero que le muestra la fidelidad de sus miles de seguidores.

Confesó que al ver tanta devoción de los silvestristas: “siento que ha valido la pena tanto sacrificio, tanta insistencia, aguantar tantos años de lucha. Yo muy feliz, la verdad que pero la vez muy sentimental hasta la celebración cambia cuando se siente tanto agradecimiento en el corazón”.

Por su parte, Juancho mencionó a Vea que no pudo evitar las lágrimas el jueves en la tarde al comenzar la caravana que dio comienzo al festival Silvestrista, en Valledupar, que contempla tres conciertos: el del viernes, el de este sábado y culmina el domingo primero de junio.

Por eso, era apenas natural que el primer espectáculo se tiñera de emociones, nostalgia y mucha alegría. Los sentimientos estaban a flor de piel.

Silvestre y Juancho de la Espriella comenzaron antes de lo previsto

El show que empezaría a las 11 comenzó antes, Silvestre y Juancho estaban ansiosos por volver a escena y sentir el abrazo del público.

Faltando quince minutos para las 11 las imágenes de video donde se veían las glorias del dúo vallenato en antaño, conmovieron a un público que gritaba emocionada por el reeencuentro que tiene un eslogan que todos conocen “volvió el poder”.

Aunque los tres conciertos tienen como principal fin lanzar las canciones de EL último baile, la producción de este reencuentro, Dangond cantó esas y varios de sus éxitos, que ya con clásicos del género.

“Buenas noches, vamos a ver quién se cansa más rápido esta noche si ustedes o yo, yo creo que ustedes. Bienvenidos a esta fiesta, les voy a tirar un dato, la primera vez que tocamos aquí fue para el lanzamiento de ‘El original’ y esa vez nos despedimos con ‘El dolor de cabeza’ y hoy me pregunto por qué no la grabamos en ese álbum y aquí está la respuesta, porque Dios tenía preparado este reencuentro, bienvenido el mundo al segundo Festival Silvestrista y que siga la fiesta”, refirió el artista que vestido de rojo, el color que distingue su movimiento. Así dio paso a clásicos como ‘El Cantinero’ y ‘A blanco y negro’, ‘El buitre’ y‘Dile’.

Fotografía por: Felipe Mariño Concierto Silvestre Dangon y Juancho de la Espriella festival silvestrista

Silvestre reflexionó sobre el perdón

Entre canciones, Silvestre quiso hablar de su momento personal y profesional. Habló de perdón y olvido y recalcó lo dicho más temprano a la prensa sobre su corazón, libre de cargas y resentimientos: “Son 45 tablas encima. No le quitaría nada. Ahora puedo regresar al pasado y no me duele, sané todas mis heridas, me perdoné yo mismo. Antes sufría mucho cuando iba al pasado, ahora puedo ir y no me da nada, sólo a rescatar cosas positivas, hay muchos a los que les duele volver atrás porque tienen dolor y no han perdonado, me perdoné yo mismo, yo ahora soy feliz porque me acepté a mi mismo”, dijo entre los aplausos de su público.

Más tarde entonó ‘Torcida’ y ‘La gringa’, ‘Cosas sencillas’, que vino con un cambio de outfit. Esta vez optó con jeans y brillantes.

En una nueva reflexión Silvestre dijo sobre su ruptura de Juancho de la Espriella: “Nos separamos... No podíamos echarle mentiras al público y decidimos tomar camino diferentes con el mismo amor, la misma pasión”.

Y a medida que avanzaba la noche y la interpretación, era claro que en efecto, algo ocurre cuando los compadres comparten escenario, separadamente dijeron que no saben qué pasa, pero ese algo, que algunos denominan química o magia surge y la interpretación se hace aún más sentida.

Después de cantar temas como ‘Lo ajeno se respeta’, ‘Las locuras mías’, ‘Niégame tres veces’, los artistas se instalaron en la parte de atrás, un altillo convertido en escenario un tema más, para luego deslizarse suavemente en una especie de teleférico o canasta, mientras Silvestre y Juancho interpretaban el primer sencillo del nuevo álbum ‘Volvamos a ser novios’, mientras en la pantalla se veía al maestro Omar Geles, compositor del tema.

EL momento fue uno de los más emotivos. Las más de 20 mil personas del tradicional parque corearon el tema que lleva pocos días de estrenado en las plataformas.

“Canté esta canción desde arriba, para poder sentirme más cerquita de él”, dijo Dangond refiriéndose al fallecido maestro Geles.

Silvestre Dangond invita a su familia al escenario

La noche también tuvo momentos familiares, Silvestre convocó a algunos de los integrantes de su familia como sus padres y su hermano Cayito a quienes les expresó agradecimiento. En este momento, como en otros hubo lágrimas que reflejaron lo conmovido que estaba el ídolo vallenato.

Al final de la noche, Juancho se despojó de su acordeón y abrazado a Silvestre caminó una parte del escenario, esperaron la ovación y se despidieron. De La Espriella no pudo evitar llorar.

Y si con el reencuentro de Silvestre y Juancho regresó el poder del vallenato, también lo hizo la nostalgia de un público que espera que esta dupla cambie de parecer y siga unida. “ojalá no se separaran nunca”, dijo un grupo de amigas que lloraron y cantaron junto a los artistas.

