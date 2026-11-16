La noche de este lunes 16 de noviembre se definirá quién será la nueva Señorita Colomba, en medio de una ceremonia en Cartagena de Indias.

En esta ocasión, el certamen, que celebra sus 92 años de historia, bajo la temática “Colombia, Tierra de Culturas”, tendrá dentro de sus protagonistas no solo a las 26 candidatas que competirán por la corona, sino también a cuatro exreinas. Cuatro de ellas integrarán el jurado encargado de elegir a la nueva Miss Colombia, mientras que otras dos serán las presentadoras de la noche de elección y coronación.

Los nombres de las exreinas son: Lina María Gaviria, Eileen Roca Torralvo, Natalia Navarro Galvis y Natalia Ochoa Calle, quienes serán parte del jurado, siendo las encargadas de evaluar a las candidatas y decidir quién será la nueva soberana de la belleza en el periodo 2026-2027.

Estas cuatro mujeres, en su momento, representaron a diferentes regiones del país, y ahora regresan al escenario del certamen con una experiencia que les permitirá aportar una mirada experta y cercana a la realidad de las participantes.

¿Qué ha sido de las reinas de Cartagena que ahora son jurados?

Las 4 exreinas no solo se han destacado por su paso en la pasarela más importante de Colombia, sino que también han tenido formaciones profesionales que les han servido para su vida laboral.

Lina María Gaviria fue Señorita Colombia 1995 cuando representó al departamento del Meta. Cuenta con un pregrado en administración de empresas con énfasis en finanzas y una maestría en teología.

Por su parte, Eileen Roca Torralvo es comunicadora social, actriz y presentadora y su paso como reina fue en el 2006.

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Natalia Navarro Galvis es economista con especialización en Diseño y Patronaje de Zapatos y Carteras en Milán, fue Señorita Colombia 2009-2010, y Natalia Ochoa Calle es arquitecta y modelo, fue Virreina Nacional 2014.

Carolina Cruz y Andrea Tovar presentarán

Dentro de las excandidatas que harán parte de la gala también estarán Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015, y ex participante de ‘MasterChef Celebrity’, y Carolina Cruz, Virreina Nacional 1999 y conductora de ‘Día a Día’, de Caracol, quienes están encargadas de la conducción de la gala.

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Los televidentes también podrán tener participación, ya que serán el quinto juez en la elección de la nueva soberana. Las 26 candidatas desfilarán en traje de gala y responderán las preguntas finales antes de que el jurado, junto al voto del público, decida quién será la próxima Señorita Colombia 2026-2027.

Esta noche se definirá quién es la sucesora de la actual Señorita Colombia, María Antonia Mosquera Carvajal, representante del Valle del Cauca, que entregará la corona y cerrará su capítulo como soberana de la belleza nacional.

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El Reinado nacional de la Belleza se emitirá por Señal Colombia este lunes 16 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m.

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