Conmovedor momento en "Día a Día". Catalina Gómez lloró en el set: "Agradezco a Dios"

La paisa Catalina Gómez se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del programa ‘Día a Día’. Este viernes 16 de octubre en el mencionado espacio, sus compañeros la sorprendieron con una celebración, que incluyó una emotiva crónica y una torta, a propósito de los 20 años que Catalina cumple en el set.

Cuando cuando Carolina Soto entró al estudio con un pastel de celebración, Catalina reaccionó sorprendida y sonriente y mencionó que era hasta el próximo 18 de noviembre, no obstante, esto no fue impedimento para que se conmoviera hasta las lágrimas al ver y escuchar las muestras de admiración y afecto de sus colegas y describió el tiempo transcurrido como “años maravillosos”, ya que estar ahí fue un anhelo que tuvo.

“Siempre soñé con trabajar en este programa. Yo sentía que quería estar acá y, bueno, la vida me sorprendió gratamente con este regalo (…) Cada mañana le agradezco a Dios por esta oportunidad. A los televidentes, gracias; gracias por siempre permitirme estar en sus hogares”, dijo Catalina, quien reveló que su familia celebró cuando ella llegó a ‘Día a Día’.

"‘Día a Día’ también me trajo otras cositas, Catalina Gómez

“La llegada a Día a Día causó mucha alegría y orgullo para mis papas (…) A mi mamá siempre le encantaba verme y me decía lo bella que me veía cada día”, expresó.

En otro momento del homenaje Catalina mencionó otros regalos que le ha traído a su vida estar en el matutino "Pues también Día a Día me trajo otras cositas, otros regalitos de los que no voy a hablar pero sí, mi familia, lo que es Juancho en mi vida, mis hijos, entonces así como por moñona no solo tengo el mejor trabajo del mundo, sino que el mejor del mundo me dio la alegría y la mejor familia del mundo”, dijo limpiándose sus lágrimas y recordando que estando en el programa se casó con su esposo Juan Esteban Sampedro y tuvo a sus dos hijos, Emilia y Cristóbal.

Catalina además de agradecer a sus colegas, al equipo de detrás de cámaras, que está desde muy temprano atento a la emisión del espacio. “Tanto al equipo de producción como el equipo técnico”.

Antes de ingresar a ‘Día a Día, Catalina estuvo en el ‘Noticiero CM&’ y en Caracol Radio.

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Además de ser comunicadora, egresada de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín, Gómez , se ha especializado en bienestar integral. Ha estudiado temas sobre la salud natural y se formó en el Instituto Integrativo de Salud de Nueva York como coach de salud y nutrición.

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