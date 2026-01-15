Conmovedoras palabras de la mamá de Yeison Jiménez en su última despedida: “No es fácil”

Manzanares, Caldas, fue escenario de un emotivo homenaje para despedir a Yeison Jiménez, en un acto cargado de música y recuerdos y palabras de profundo sentimiento. Familiares, autoridades locales, amigos y seguidores del artista se reunieron en su municipio natal para rendirle tributo y agradecer el legado que dejó.

Durante la ceremonia, varias personas tomaron la palabra para recordar la trayectoria y el impacto del cantante. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores fue protagonizado por Luz Mery Galeano, madre del artista, cuyo mensaje se convirtió rápidamente en uno de los más comentados y compartidos en redes sociales por la sinceridad con la que expresó su dolor y su orgullo como madre.

¿Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez durante su homenaje?

Visiblemente conmovida, Luz Mery Galeano inició su intervención agradeciendo a Dios y destacando la misión que, según sus palabras, tuvo su hijo en la tierra: “Voy a darle gracias primeramente a Dios por haber usado a mi hijo para traer un ser tan maravilloso como mi hijo”.

En su mensaje, la mamá de Yeison Jiménez pidió a los seguidores y a los habitantes de Manzanares que continúen sintiéndose orgullosos del artista y de lo que representó para el municipio.

“Les quiero pedir el favor de que el legado de él no muera, que no lo dejen olvidar, que se sientan orgullosos de este hijo de Manzanares”, expresó, resaltando el impacto que tuvo en la visibilización del pueblo a nivel nacional.

La madre del cantante también se refirió al dolor que comparte con otras familias afectadas por la tragedia y reconoció la dificultad de enfrentar públicamente una despedida de este tipo.

“No es fácil estar parada acá”, dijo, al tiempo que recordó que, desde su fe, “los designios de Dios no siempre coinciden con los deseos humanos”. En ese contexto, mencionó que su hijo había expresado su intención de dedicar su vida a Dios, pero que, según sus creencias, fue llamado antes “para cantar con Él allá”.

Otro de los momentos más sentidos de su intervención llegó cuando Luz Mery recordó una frase que Yeison Jiménez solía decirle sobre Manzanares. “Él decía: ‘Mamá, nadie sabía dónde quedaba Manzanares hasta que salí yo’”, agregó, destacando que gracias a su carrera muchas personas conocieron y visitaron el municipio.

Antes de concluir, la mamá del cantante agradeció a las autoridades locales y a los asistentes por acompañar a la familia en este homenaje y cerró su mensaje reconociendo que las fuerzas no le daban para más. “Creo que no me da para más, ya me pueden entender que no es fácil estar acá”, concluyó.

