Constanza Hernández: la actriz de ‘El Paseo 8′ que encontró en México un nuevo comienzo

Cada diciembre, “El Paseo” vuelve a las salas como una cita ya conocida para el público colombiano. Más que una saga cinematográfica, se ha convertido en una tradición navideña que apela al humor, la familia y los viajes como excusa para reunir a varias generaciones frente a la pantalla.

En su octava entrega, “El Paseo: La luna de hiel”, la franquicia introduce una dinámica distinta: menos énfasis en el trayecto y más atención en las relaciones. En ese giro aparece Constanza Hernández, quien interpreta a la madre de la protagonista y encarna una figura femenina que se aleja del estereotipo clásico de la mamá abnegada y silenciosa.

“Es una mamá contemporánea”, explicó la actriz. Su personaje, lejos de limitarse al rol materno, es también una mujer que disfruta su relación de pareja, que coquetea, que mantiene viva la seducción y que no renuncia a su identidad personal. Para Hernández, era importante que esta madre representara a una generación que entiende la crianza desde la cercanía, sin perder autoridad, pero sin anularse como mujer. “No está solo maternando. También está viviendo su relación, su deseo, su espacio”, señaló.

Ese enfoque atraviesa buena parte de la historia de “El Paseo 8”, una película que cruza dos familias —una colombiana y una mexicana— y que se construye a partir de tres historias de amor que se entrelazan. La excusa del viaje sigue presente, pero ya no es el centro del relato. “Aquí el paseo es casi simbólico. Lo importante son las relaciones, los vínculos, los choques culturales y emocionales”, comentó la actriz a Vea.

“El Paseo”, una saga que evoluciona y apuesta por nuevas dinámicas

Constanza Hernández llegó al proyecto sin pasar por un proceso tradicional de casting. La producción pensó el personaje directamente para ella y buscó desde el inicio construir la dupla madre-hija con Victoria Ortiz. Ese punto de partida, admite, facilitó el trabajo actoral. Al leer el guion, le llamó la atención el peso que tenía la relación de pareja adulta, algo poco común en este tipo de comedias familiares.

“No es la típica pareja resignada al paso del tiempo. Hay fuego, hay complicidad, hay ganas”, afirmó.

A nivel de producción, la actriz destaca que esta entrega marca una diferencia dentro de la saga. El rodaje se realizó en locaciones poco exploradas del Caribe colombiano, como Buritaca, Palomino y varias zonas de La Guajira. La cinta, además, integró recursos técnicos como tomas con drones e imágenes subacuáticas.

“Tiene una factura muy alta. No es una película más; se nota una ambición visual distinta”, aseguró.

Pero más allá del proyecto puntual, para Constanza Hernández hacer parte de “El Paseo” tiene un valor simbólico. Desde hace varios años vive en México, país al que llegó inicialmente por una razón muy distinta al trabajo. En 2016 viajó buscando una solución médica tras pasar siete años en lista de espera para un trasplante de córneas en Colombia. Lo que sería una consulta terminó convirtiéndose en una cirugía inmediata y en un proceso de recuperación que la obligó a quedarse más tiempo del previsto.

México: un giro vital y una nueva etapa profesional para Constanza Hernández

Primero fue un año. Luego, otro trasplante y un año y medio más. Durante ese periodo no trabajó y vivió de sus ahorros. “Yo pensaba que me operaban y me devolvía, pero no fue así. Era un proceso muy delicado”, recuerda. Cuando ya se preparaba para regresar a Colombia, en migración le sugirieron solicitar la residencia. Su entonces pareja la animó a quedarse un año más y probar suerte profesionalmente.

Ese año se transformó en varios. Hernández comenzó a presentarse a castings, abrió camino en la publicidad y se enfrentó a un mercado mucho más amplio y competitivo. Estudió inglés, exploró el drama —un registro en el que no solían encasillarla— y fue consolidando una carrera que hoy se mueve entre distintos países. “Cuando me di cuenta, ya llevaba cuatro o cinco años acá. Pasé la pandemia en México y hoy esta es mi base”, contó.

Esa experiencia de vivir fuera de Colombia le ha dado una perspectiva distinta sobre el cine nacional. Desde el exterior, asegura, se valora de otra manera el alcance de producciones como “El Paseo”.

“Son películas que nos mantienen conectados con nuestra cultura, con el humor, con la idiosincrasia. Uno las extraña cuando está lejos”, afirmó. También ha observado cómo en países como México el cine comercial y el independiente se retroalimentan, algo que considera clave para el desarrollo de la industria.

Constanza Hernández, actriz colombiana. Fotografía por: Cortesía

“Muchas películas independientes se hacen gracias al respaldo que generan las producciones comerciales. Es un modelo que funciona”, explicó. Por eso defiende la importancia de apoyar este tipo de proyectos, más allá de las preferencias personales. “Esa boleta que se compra no solo sostiene una película, sostiene toda una industria”, enfatizó.

Hoy, Constanza Hernández se define como una artista en movimiento. Colombia sigue siendo su casa emocional, pero su carrera la lleva a distintos territorios. España, Estados Unidos y México hacen parte de un mapa profesional que no se detiene. Mientras tanto, mantiene vivas las tradiciones colombianas incluso lejos de casa. En diciembre, celebra el Día de las Velitas con amigos mexicanos, mezcla músicas, comparte comidas y transforma la nostalgia en encuentro.

Con “El Paseo 8”, Hernández regresa a la cartelera colombiana encarnando a una madre que dialoga con su tiempo y con su propia historia. Una mujer que, dentro y fuera de la pantalla, entiende que la vida —como el cine— también se construye a partir de segundas oportunidades.

