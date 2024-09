Consuelo Duval fue hospitalizada y operada de urgencia. ¿Qué le pasó?

La actriz mexicana Consuelo Duval, a quien hace un par de décadas conocimos en roles dramáticos de distintas novelas, como Te sigo amando, Los parientes pobres y Yo compro esa mujer, se convirtió en una de las más destacadas comediantes a finales de la década de los 90 cuando Eugenio Derbez la invitó a su programa Derbez en cuando. Sin embargo, fue con su personaje de Federica en La familia P.Luche, donde adquirió fama internacional.

La actriz encarna a la esposa de Ludovico, interpretado por Eugenio Derbez, creador y productor de la comedia, que aún sigue presentándose en repetición.

Duval, quien pertenece a una familia de artistas, ya que su madre era Consuelo Calzada, una de las intérpretes oficiales de Agustín Lara, y su tía, María Duval, fue actriz y cantante de la época dorada del cine mexicano, por ello optó por su apellido, se encuentra ahora en licencia por asuntos de salud.

Consuelo sorprendió al confesar que durante varias semanas estuvo con intensos dolores en distintas partes de su cuerpo.

A Federica de ‘La Familia P.Luche se le reventó una prótesis mamaria

Comenzó explicando que sentía malestar en diversas partes de su cuerpo. No obstante, sus dolencias no parecían encontrar explicación. “Hace como cuatro o cinco meses empecé a tener dolores en el cuello, en el hombro, en la espalda, me dolían las muelas, las anginas, la cabeza y la verdad nunca lo relacioné con lo que fue”.

Luego reveló que no fue al médico y en cambio, se fue a divertir con su hija en una tradicional ciudad de hierro. “Me voy a San Antonio con mi hija a los juegos de Six Flags y ya ven que en unos juegos te ponen como una cosa (protección) que te apachurra las bobibes. (senos) Me subo al juego, me ponen esta cosa, me apachurran las bobbies y esta (el pecho derecho) dije ‘ay’”. La actriz admitió que en ese momento, supo que se trataba de uno de sus implantes mamarios que había estallado. Curiosamente, había dolor en distintos lugares, pero no en el pecho.

Una vez estuvo en Ciudad de México, acudió al doctor. “Efectivamente, se rompió el implante, todo el gel del implante estaba en mi músculo, invadiéndome. Mi cuerpo no hallaba cómo decirme lo que estaba pasando”.

Consuelo Duval ya no quiere tener implantes

Lo que siguió después fue una hospitalización y una cirugía de emergencia. En ese procedimiento le retiraron el implante que se estalló y le reconstruyeron el busto.

“Me operaron, la operación duró 6 horas, me operan el viernes. Estos días han sido de recuperación…Estoy bien, el doctor me reconstruyó, me puso muy bonita, y lo mejor es que ya no tengo nada extraño en mi cuerpo. Yo ya estoy operada, estoy sana, y estoy muy bien”, mencionó la actriz que aprovechó su situación para alertar a otras mujeres acerca de los síntomas que pueden sentir e ignorar pero es importante acudir al médico de inmediato.

“Lo comparto porque, si te está pasando lo mismo que a mí, corre al doctor y quítate las prótesis porque es tu cuerpo diciéndote ‘ya no quiero cosas extrañas’, sácalas y limpia tu cuerpo”. La actriz prefirió ya no tener ningún implante.

