Consuelo Luzardo le dice adiós a Kepa Amuchastegui con sentidas palabras

Kepa Amuchastegui falleció en la noche del 27 de mayo a los 84 años y su partida generó una ola de reacciones, sobre todo entre el gremio de los actores colombianos. Consuelo Luzardo, por ejemplo, sorprendió en horas recientes con una emotiva despedida a quien siempre consideró como su “amigo y cómplice”.

El mensaje de Consuelo Luzardo a Kepa Amuchastegui

Por medio de su cuenta de Instagram, la experimentada actriz compartió una nostálgica dedicatoria al profesional con quien tuvo la fortuna de compartir en escena varias veces. La pezuña del diablo, Los pecados de Inés de Hinojosa y La nieta elegida, fueron algunas de las producciones en las que participaron juntos.

“Se me adelantó mi amigo y cómplice de toda una vida, Kepa Amuchastegui Eloizaga. Mi solidario abrazo y todo mi cariño para Bellien, su esposa; para Iona y Unai, sus hijos, y también para sus nietos ¡Me vas a hacer mucha falta querido Kepa!”, escribió Consuelo Luzardo. Posteriormente, a través de una de sus historias, agregó otras palabras: “Esta bella persona se nos fue con un respiro lento y sereno. Le recordaremos siempre con mucho amor”.

La publicación de la bogotana de 80 años, acompañada de fotografías que reflejan distintos momentos compartidos con Kepa —incluido su más reciente trabajo juntos en La nieta elegida—, no pasó desapercibida. Más allá del homenaje a su amigo, estas palabras dejaron una sensación de vacío y melancolía que se hizo eco entre quienes la leyeron.

Fue precisamente ese tono íntimo y dolido lo que generó inquietud en colegas del medio. Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Adriana Arango, quien comentó con visible conmoción: “Perdón, Consuelo, pero protesto. Por favor no hables de irte ¡No, no y no!”. Su respuesta, cargada de afecto, reflejó cómo el mensaje de Luzardo fue interpretado por algunos no solo como una despedida a Kepa, sino también como una expresión de despedida.

A partir de ese comentario, otros actores y seguidores se sumaron con mensajes de cariño y reconocimiento, no solo hacia el legado de Kepa Amuchástegui, sino también hacia la figura de Consuelo Luzardo, una de las más grandes referentes de la televisión y el teatro colombiano.