Consuelo Luzardo, una vida dedicada al arte: “Sigo disfrutando enormemente este oficio”

En 1959, con 14 años, Consuelo Luzardo comenzó su carrera en la actuación cuando sus padres la inscribieron en la Escuela Nacional de Arte Dramático con la esperanza de que venciera la timidez. Lo que nadie esperaba era que eso se transformaría en una vocación de por vida. Tras su formación en teatro, también se aventuró en la televisión y la radio, en una época en la que los actores tenían que adaptarse a diferentes formatos. No solo brilló en el escenario, sino que también obtuvo licencias como locutora y radioactriz. Desde entonces han pasado casi 70 años de entrega total a un oficio que marcó el ritmo de su vida.

Consuelo Luzardo: Reconocimiento a “Toda una vida”

El próximo 18 de abril, la actriz será reconocida en los premios India Catalina con el premio Víctor Nieto a “Toda una vida”. Este galardón no solo celebra su larga trayectoria en el medio, sino también su valioso aporte al crecimiento del cine, la televisión y el teatro en Colombia. “Confieso que es algo inesperado, me cayó de sorpresa, y soy una persona tímida. Estos eventos y estas celebraciones me cohíben bastante, no sé muy bien cómo manejarlos. Es complicado, no es tan fácil porque no soy una persona sociable, pero estoy infinitamente agradecida con el Ficci por esta vez haber puesto mi nombre en las propuestas de trabajo para el premio Víctor Nieto a ‘Toda una vida’. Estoy celebrando 67 años de trayectoria y siento que tengo la misma edad del festival”, dijo para “Vea”, de El Espectador.

Hoy, con emoción y gratitud, Consuelo reflexiona sobre la oportunidad que ha tenido de dedicar su vida a una vocación que no solo la ha moldeado como artista, sino que también le ha proporcionado un profundo sentido y plenitud a lo largo de casi siete décadas. “Este reconocimiento enmarca todo lo que he hecho. Soy una actriz de formación teatral. Estaba en una época donde éramos tan pocos, que teníamos que hacer de todo. Si uno está en una escuela de arte dramático, lo iban a llamar de la televisión, porque ahí necesitaban gente. Me siento emocionada y me hace volver a recorrer mentalmente todo este camino que ha sido muy fructífero, muy emocionante para mí. Me llena no solo de nostalgia, sino también de una satisfacción y de un agradecimiento profundo de que la vida y el universo me hubieran dado la oportunidad de hacer durante 67 años lo que más quiero en la vida: ejercer este oficio que amé desde que puse un pie en el escenario y que sigo disfrutando enormemente”.

Consuelo Luzardo interpretó a la madre del asesino en Estado de fuga Fotografía por: Courtesy of Netflix/ Netflix

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La evolución del cine y la televisión

Con la experiencia de alguien que ha sido testigo de la televisión colombiana desde sus inicios, Luzardo también comparte su visión sobre las transformaciones que ha vivido este medio. “Es muy difícil tratar de explicar cómo ha cambiado cada cosa porque no es solo la parte técnica, es cómo se cuentan hoy en día las historias, cómo ha evolucionado la ficción para televisión y para cine, y cómo ha cambiado todo. Las modas y la tecnología nos llevan a un ritmo tan acelerado, que uno hoy sentado aquí no sabe qué se van a inventar mañana, qué nuevo proceso se va a volver más fácil, aunque uno ya siente que todo lo que un escritor plasme en un papel, por loco que parezca, ya se puede hacer”. Además, observa cómo la televisión tradicional se ha venido transformando, sobre todo esto por limitaciones económicas: “Esa televisión que hemos conocido hasta el día de hoy cada vez se debilita más. Si uno ve ya la programación de los canales tienen que ir directamente a distraer a la gente de forma más de juegos, más realities, más concursos, más ese tipo de cosas, porque además ya no tienen las ganancias que tenían antes y no pueden producir mucha ficción. Eso ya se va acabando, esa televisión como la conocíamos”. Sin embargo, resalta el crecimiento de la televisión regional y pública: “Me gusta mucho y me emociona lo que está pasando en la televisión regional, la que se hace desde los canales públicos. Me gustan todas las cosas hechas a nivel regional y que unen mucho a la gente y que son muy importantes para ese sentimiento de pertenencia que uno tiene con respecto a su ciudad, a su pueblo, a su región, a su forma de hablar. Eso me parece importantísimo”.

Pese a su éxito y larga experiencia, reconoce que hay algo que aún le cuesta: “Dentro de todo lo que estudié, no tuve clases de cómo se hace un casting. Me produce unos nervios tremendos y unos ataques de inseguridad muy grandes, pero son las reglas del mercado, así se contrata ahora y así los equipos que están conformando todas las partes de un proyecto necesitan esos castings para poder decidirse”.

Consuelo Luzardo sigue actuando a los 80 años

Lejos de idealizar su carrera, la actriz admite que ha enfrentado muchos desafíos en el camino. La perseverancia y la capacidad de recuperarse han sido claves para seguir estando vigente con el paso del tiempo: “La gente sabe que estoy entregada de forma responsable y muy emocionada haciendo lo que me toca. Creo que eso llega, que eso de pronto hace más creíbles los personajes que interpreto. Entonces me acerco muchísimo a ese público, que es muy generoso y que me quiere mucho. La vida ha sido tan generosa conmigo, me ha dado tantos momentos bonitos, no solo en mi carrera. Sí, soy una actriz exitosa, pero también tengo una vida familiar muy linda. He cumplido sueños de viajar a conocer unos sitios no solo muy lejanos, sino con culturas diferentísimas a la mía, cosa que me enriquece mucho. Entonces he viajado mucho, leo todo lo que puedo y ya a esta edad es importante también gratificarse uno, bajar un poco el ritmo y hacer las cosas que le gustan. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida donde me doy gusto y me quiero todos los días. Éxito es que el trabajo sea reconocido y que la gente lo quiera a uno. Les agradezco mucho su generosidad. He puesto todo mi corazón, toda mi disciplina, todo mi rigor, todo mi respeto y creo que esas son las bases de lo que soy como actriz. He sido profundamente feliz a lo largo de mi vida, que he logrado ejercer una actividad que siempre me producía emoción y que siempre me hacía sonreír, y que me hacía levantar muy rápido para salir corriendo a hacer mi trabajo”.