Coraima Torres lista para volver a tener pareja: “Espero volver a enamorarme”

Hace casi cuatro años la actriz venezolana y el actor bogotano decidieron poner fin a su matrimonio de 25 años. La pareja, que se conoció en Colombia cuando ella llegó a protagonizar una novela donde él era su galán, conformó una de las más estables del entretenimiento colombiano. Tuvieron un hijo llamado Manu, quien además de ser director es dramaturgo.

Nicolás y Coraima han seguido siendo muy amigos y cuando se les pregunta por su lazo, son claros en que la suya fue una ruptura amistosa y se seguirán apoyando siempre como amigos.

En la más reciente charla que Coraima tuvo con Vea, de El Espectador, no solo ratificó su cariño por Nicolás, sino que le deseó que él pudiera encontrar a una mujer con quien pueda hacer pareja. Para ella pese al dolor de la separación, este de alguna manera se mitigó por contar con Nicolas en ese proceso que compartieron.

“Los cambios tan importantes son dolorosos, pero compartirlos con quien lo transita, eso no tiene precio. El poder hacerlo con Nicolás si me da la posibilidad de seguir manteniendo una relación maravillosa, porque está permeada de la gratitud, del afecto”.

“Abierta a una relación”, Coraima Torres

Cuando le indagamos sobre si le gustaría volver a entusiasmarse con alguien en ese sentido, no titubeó.

“Si, estoy por supuesto abierta a una relación, la quiero. Creo que para mí es importante la soledad, siempre me ha gustado y he tenido momentos de estar sola porque me había tocado viajar y trabajar en otras partes, pero espero tener una nueva relación, enamorarme, una, dos, tres, todas las que vengan (…) El amor siempre va a ser bienvenido en mi vida”.

Para la actriz el estado ideal del ser humano es estar acompañado en ese sentido. “Sí, espero, espero tener una nueva relación, enamorarme, una, dos, tres, todas las que vengan.... Me gusta el ir por la vida caminando con alguien, la complicidad, el apoyo. Me parece que es un estado maravilloso del ser humano, el estar acompañado, el vivir la vida de la mano con una pareja”, reiteró.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí