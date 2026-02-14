Crecen rumores de romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: estas son las razones

En días recientes, el nombre de Lina Tejeiro ha vuelto a circular con fuerza en redes sociales por cuenta de su vida sentimental. Esta vez, el foco no está en una relación confirmada, sino en una serie de señales que la vinculan con el cantante urbano Ryan Castro y que han desatado todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Es clave mencionar que dicha versión no apareció de un momento a otro. Todo arrancó con una confesión en una entrevista y fue tomando fuerza con mensajes y videos que seguidores de ambos empezaron a conectar.

Antecedentes entre Ryan Castro y Lina Tejeiro

El punto que encendió la conversación fue una entrevista en el pódcast ’40 Grados’. Allí, la reconocida actriz habló abiertamente de su vida amorosa y soltó un dato que no pasó desapercibido: cuando le preguntaron por su “crush” colombiano, mencionó sin rodeos al reguetonero paisa.

La respuesta no se quedó allí. Lina Tejeiro hizo referencia al estilo del Ryan Castro e incluso a su popular “Awoo”, lo que rápidamente se volvió viral. A partir de ahí, los comentarios no se hicieron esperar y muchos empezaron a preguntarse si ese interés podía ser algo más que una simple admiración.

Poco después, el artista publicó en sus redes sociales varios mensajes que sus seguidores interpretaron como indirectas. Frases como “yo me pongo la 10” o “novio no, Ryan sí” comenzaron a circular junto al video de Lina Tejeiro, lo cual alimentó la idea de que el cantante sí habría visto —y respondido— a lo que ella dijo.

Las nuevas señales de un posible romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro

A eso se sumó un reciente video de TikTok en el que, junto a la cantante Aria Vega, el artista participó en un popular trend y realizó una “L” con la mano justo cuando sonaba la frase “yo te llego”. Para muchos usuarios, no fue un gesto cualquiera, sino una posible referencia a Lina. Aunque no hay ninguna confirmación, ese tipo de detalles suele ser suficiente para que las teorías crezcan.

También volvió a mencionarse una publicación de San Valentín que Lina compartió semanas atrás. En esa foto aparecía el brazo de un hombre, lo que en su momento generó especulaciones sobre quién la acompañaba. Algunos mencionaron a Ryan Castro, aunque luego esa versión perdió fuerza por detalles que no coincidían.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de la interpretación. No hay fotos juntos, ni declaraciones claras, ni confirmación de una relación. Pero sí hay suficientes pistas como para que el tema siga dando de qué hablar.

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