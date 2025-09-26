Cris, de Desafío, contó grave accidente: “el médico dijo que no volvería a correr”

Sin duda uno de los aspectos que más llamó la atención en el episodio de Desafío Siglo XXI, del pasado jueves 25 de septiembre, además de la eliminación de Cris, quien no logró superar la prueba de desafío a muerte, fue la buena disposición que tuvo el equipo Gamma para cumplir el castigo que no era menor. Los integrantes del grupo debían usar permanentemente las máquinas de ejercicio, a lo largo de 12 horas.

En ese ambiente de esfuerzo para cumplir cabalmente, los televidentes los escucharon reír, cantar y contar aspectos inéditos de sus vidas.

Uno de los que más sorprendió fue la confesión de Cris, uno de los más adultos de la competencia y a quien sus compañeros le admiraban su fortaleza. En medio de esa prueba, Cris reveló que sufrió un accidente automovilístico hace 16 años, antes de ese evento, en realidad, él era mucho más fuerte y rápido.

¿Qué le pasó a Cris, de Desafío Siglo XXI?

Todo comenzó cuando contó que lo máximo que había montado en bicicleta eran 270 kilómetros durante 9 horas y media sin parar.

Ahí Mencho dijo admirada: “Tu capacidad de resistencia cardiovascular, para mí es impresionante”. Luego Cris contó que en el 2019 lo atropelló un carro y lo afectó gravemente.

“Yo duré casi un año con el pie recto. Tenía una moto de alto cilindraje, el man se voló un pare. Me pasó por la mitad, los dos radios se me destruyeron. Se me sale el testículo izquierdo Tuve trauma cráneo-encefálico. La cabeza del fémur, de la rodilla se me astilla. El médico me dijo que yo más nunca iba a correr”, expresó.

“Vos estás bien reconstruido”, le mencionan al recién eliminado, quien contó que los galenos no le dieron un buen pronóstico en aquel entonces: “el medico me dijo que no volvería a correr”.

Recordemos que antes de contar este evento, Cris se había referido a su madre quien lo incentivo a participar en Desafío, no obstante la señora falleció antes de poder verlo en pantalla.

Al salir Cris de la competencia sus compañeros reconocieron la valentía, veteranía y sabiduría que había en él. Incluso, Andrea Serna admitió que le gusto verlo en Playa Baja por la buena actitud que mantuvo aún en esa circunstancia difícil.

