

Cris, del ‘Desafío’, recordó cuando su hermano se quitó la vida. Le dejó una carta

El más reciente eliminado del programa habló por primera vez en público sobre esta tragedia familiar.

28 de septiembre de 2025
Cristian Orozco, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI'.
Fotografía por: Caracol Televisión | Edición: El Espectador

Tras varias semanas en competencia, uno de los participantes más queridos del Desafío Siglo XXI tuvo que despedirse de la prueba. Cris Orozco, quien se ganó un lugar en la memoria de los televidentes por su entrega en los boxes y su disposición para convivir con sus compañeros, salió recientemente del programa y poco después habló de lo que significó para él estar allí.

Lejos de quedarse en los resultados deportivos o en las alianzas de la casa Gamma, el exparticipante decidió contar lo que lo impulsó a presentarse al programa y cómo los recuerdos de su vida personal se hicieron presentes durante su paso por el concurso. En conversación con La Red, compartió aspectos íntimos que no habían salido a la luz.

La confesión familiar de Cris, exparticipante del ‘Desafío 2025′

La motivación más grande, explicó, fue su madre. Ella falleció en enero de este año, después de un proceso en cuidados paliativos, y fue quien lo alentó a dar el paso de postularse al Desafío. “Mi mamá siempre me decía que yo podía. Esa fue la fuerza que me llevó a presentarme”, relató.

Además, Cris Orozco habló de su rol fuera de las cámaras. Es padre de tres hijos (de 18, 7 y 5 años), y aunque hoy está soltero, aseguró que su prioridad es acompañarlos y darles un ejemplo de superación, a pesar de las pruebas que le ha puesto la vida.

Uno de los episodios más dolorosos que recordó ocurrió en 2012, cuando su hermano mayor, Andrés, decidió acabar con su propia vida. En un principio le dijeron que había sufrido un accidente, pero pronto conoció la verdad. “Siempre me sentí culpable por la muerte de mi hermano y creo que no lo pude superar sino hasta ocho años después. Lo extraño mucho. Él era tatuador, y el primer tatuaje que me hice fue su rostro”, contó.

Esa partida dejó también interrogantes sin resolver. Andrés Orozco dejó una carta de despedida, pero había una hoja que nunca llegó a sus manos. En ese fragmento no se mencionaba ni a Cris ni a su hermano menor. “Le pregunté a mi mamá y ella nunca nos dio esa hoja. Me quedé con la frustración y la incertidumbre de saber qué decía”, reveló.

Aunque su salida del programa marcó el final de una etapa, Cris asegura que lo que aprendió en el Desafío del Siglo XXI se suma a las lecciones de su vida. Hoy quiere seguir adelante con la misma convicción con la que enfrentó las pruebas: sacar adelante a sus hijos y honrar la memoria de su madre y de su hermano.

