Cristian Castro entró en celibato: “Ya me retiré”. El cantante también habló de Luis Miguel

Cristian Castro, intérprete de los éxitos ‘Azul’ y ‘No podrás’, se presentó en concierto en Monterrey, Nuevo León, México y dejó sorprendidos a los asistentes por sus declaraciones.

En medio del show, Castro, quien generalmente se ha caracterizado por ser muy espontáneo en sus intervenciones, aunque esto le ha valido ser uno de los artistas mexicanos más polémicos, dijo que está retirado de la vida sexual.

El también actor ha tenido varias relaciones sentimentales mediáticas, incluidos tres matrimonios con Gabriela Bo, Valeria Liberman y Carol Victoria Urban. Castro tuvo tres hijos; dos de su unión con la argentina Liberman, llamados y Rafaela, nacida de su relación con la colombiana Paola Erazo, con quien no llegó al altar.

Al mexicano se le ha vinculado sentimentalmente también con Sofía Vergara y recientemente con Mariela Sánchez. Con esta última regresó y terminó varias veces entre el 2023 y 2025.

Volviendo a la reciente declaración, esta se convirtió en titular de medios aztecas, ya que la dio en medio del espectáculo del Domo Care y las reprodujo el programa ‘Ventaneando’, que posteriormente le preguntó por dicha determinación al artista.

Cristian Castro, célibe, pero esperando a la indicada

“Ya me retiré, ustedes también pueden“, dijo Cristian muy sonriente sobre el tema animando a otros a seguir su ejemplo.

No obstante también mencionó que esto no significa que esté cerrado al amor. “Voy, les pongo el anillo y vámonos a casar“, dijo a Ventaneando, lo cual hace suponer que en realidad, ha optado por el celibato porque no ha hallado a alguien ideal para el.

Dentro de la charla con ‘Ventaneando’ también le indagaron sobre su supuesta rivaldiad con Luis Miguel y dijo con humor:

“Él sabe que me muero por él... yo lo que quiero es que cantemos juntos”, dijo mencionando que le gustará cantar en la eventual boda de Luis Miguel y su prometida Paloma Cuevas.

De momento, Castro anticipó que grabará a dúo con Edén Muñoz un tema de corte norteño.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí