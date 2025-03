Cristian Castro regresa al colegio para terminar sus estudios de secundaria

Cristian Castro es un famoso cantante y actor mexicano, quien nació el 8 de diciembre de 1974 en la Ciudad de México. Es hijo de la también actriz y cantante Verónica Castro y del humorista Manuel “El Loco” Valdés.

Desde su infancia, Cristian mostró una gran pasión por la música, participando en festivales escolares y programas de televisión. A lo largo de su carrera, ha lanzado una gran cantidad de álbumes, siendo Un segundo en el tiempo (1993) y El deseo de oír tu voz (1996) algunos de los más destacados. Su versatilidad le ha permitido explorar diferentes géneros, desde baladas románticas hasta el mariachi.

Cristian ha llevado una vida personal muy mediática, con matrimonios y relaciones que han captado la atención del público. Recientemente, ha sorprendido a todos al anunciar que ha decidido retomar sus estudios y completar su educación secundaria.

Cristian Castro Fotografía por: Getty Images

A los 50 años, Cristian Castro vuelve a estudiar

Recientemente, el artista sorprendió a sus seguidores con sus declaraciones. En una entrevista con Secretos de verdades, para el programa América TV, aseguró:

“Estoy volviendo al colegio también, a terminar el secundario, entonces hay un reencuentro lindo con el estudio que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay un tiempo y ahora acá en Córdoba, en Argentina".

De igual manera, reconoció que su deseo de retomar sus estudios es porque quiere superarse a sí mismo para brindarles una mejor música a sus fanáticos, quienes lo han apoyado desde sus inicios: “he tratado de estar cerquita también de los estudios como para ir sembrando algo en mí y poderles entregar algo mejor a ustedes musicalmente hablando".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Cristian Castro no continuó sus estudios?

El intérprete de Azul comenzó en el mundo artístico desde que tenía cuatro años cuando grabó su primer comercial para televisión. Más adelante participó en la telenovela El derecho de nacer y luego tuvo su propio programa de radio con su programa La hora de Cristian. En Herencia maldita debutó como actor infantil y a los ocho años grabó su primer disco como cantante. Su vida giraba en torno al arte, por eso, el artista no pudo continuar sus estudios.

“Hace mucho estoy tras de secundaria, la verdad, porque se me vino una época muy buena cuando recién comencé con No Podrás. La verdad que me fui de gira y ya nunca volví, así que ahora estoy como que diciendo: ‘La verdad que me hizo falta estudiar’ como para encarar un poquito mejor muchas cosas, muchos lazos, mucho compromiso, cosas que puedo dar a la gente que quiero y no sé cómo”, aseguró en la entrevista mencionada anteriormente.

El hijo de Verónica Castro aseguró sentirse pleno en este momento de su vida, sobre todo, al iniciar esta nueva etapa:

“Quizá con esto ya voy a poder relacionarme mejor conmigo mismo, con toda la gente. Estoy contento de que hay mucha buena energía en este momento, de que también sentimentalmente me siento más estable, sobre todo con este periodo de tranquilidad sentimental, que eso me trae una calma tremenda", afirmó.