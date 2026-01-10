Cristiano Ronaldo y Georgina estrenan mansión: sería la más cara de Portugal ¿Cuánto cuesta?

Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, han iniciado el 2026 con un proyecto inmobiliario que ha captado la atención internacional: la finalización de una imponente mansión en Cascais, Portugal, considerada la más grande y una de las más caras del país.

¿Qué tiene y cuánto cuesta la nueva mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La propiedad —ubicada en la exclusiva urbanización Quinta da Marinha, en la costa atlántica a unos 25 o 30 kilómetros de Lisboa— se erige sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 5.000 metros cuadrados están construidos en tres plantas.

Expertos inmobiliarios consultados por la prensa estiman el valor de esta mansión en alrededor de 29 millones de euros, cifra que la sitúa como una de las residencias privadas más costosas de Portugal.

“Situada a solo 200 metros del océano Atlántico, la propiedad está rodeada de campos de golf, centros deportivos y de hípica, restaurantes exclusivos y colegios de élite, lo que apunta a un plan a largo plazo para que la familia —incluidos sus hijos— la utilice como residencia permanente una vez que Cristiano Ronaldo se retire del fútbol profesional", señaló el medio en cuestión.

La vivienda, cuya construcción y diseño estuvieron en marcha desde 2020, combina espacio, lujo y alta gama en cada detalle. La suite principal —uno de los espacios más comentados— tiene cerca de 300 metros cuadrados, un tamaño que supera a muchas viviendas completas comunes en el mercado.

Entre las amenidades confirmadas destacan:

Dos piscinas: una exterior con vista al océano y otra interior acristalada.

Sala de cine privada y gimnasio equipado.

Sala de masajes y grandes jardines.

Garaje con capacidad para 20 vehículos, ideal para albergar parte de la colección de autos de lujo de Ronaldo.

La residencia también presenta detalles exclusivos en sus acabados: mármol italiano, grifería en oro macizo y hasta un mural personalizado de Louis Vuitton, elementos que han reforzado su carácter de lujo extremo.

