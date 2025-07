Cristina Geithner recordó polémico romance con Miguel Varoni: “Fui la más señalada”

Han pasado más de 30 años desde que el nombre de Aura Cristina Geithner quedó en el centro de una de las historias de amor más mediáticas de la televisión colombiana. Su relación con Miguel Varoni, surgida durante las grabaciones de La Potra Zaina (1993), trascendió la pantalla y desató un escándalo nacional: el actor estaba casado en ese entonces con Patricia Ércole.

Tres décadas después del revuelo, Geithner revivió el tema en una entrevista con Buen Día Colombia en la que recordó aquel amor que vivió “contra viento y marea”. Aunque no ahondó en todos los detalles, dejó claro que la historia fue mucho más compleja de lo que los titulares de la época hicieron ver.

¿Qué dijo Aura Cristina Geithner de su polémico romance con Miguel Varoni?

Al recordar cómo empezó esa relación, la actriz fue clara al señalar que los sentimientos surgieron de forma natural y compartida. “Siempre le aposté al amor, y con Miguel Varoni no fue la excepción (...) Estábamos trabajando juntos en La potra zaina, y en medio de ese proyecto tan intenso, nos enamoramos. Fue algo mutuo. Los dos nos dejamos llevar por lo que sentíamos”, expresó inicialmente.

Aura Cristina Geithner reconoció que el contexto no era fácil. Miguel Varoni estaba casado con Patricia Ércole cuando comenzaron su relación, lo que derivó en señalamientos directos hacia ella.

“Los matrimonios no se dañan porque sí. Si esa relación se desbarató, fue porque ya no había nada. La persona que estaba conmigo en ese momento [Miguel] estaba cansado de su matrimonio. Aun así, yo fui la más señalada. Mientras a él lo aplaudían, a mí me castigaban. Fue una época muy difícil para mí”, advirtió en su charla con Buen día Colombia.

Además de las críticas del público, Aura Cristina Geithner mencionó el trato hostil que recibió por parte de algunos medios de comunicación: “Los medios me maltrataron. Me juzgaron sin saber lo que yo estaba viviendo. Tal vez cometí el error de hablar y de confesar lo que sentía, pero jamás pensé que eso se me fuera a volver en contra de esa manera”.

Aunque la historia de amor entre Aura Cristina y Miguel Varoni no tuvo un final feliz, la mujer de 58 años la recuerda con madurez y sin resentimientos. “Contra viento y marea, vivimos ese amor. Pero, así como empezó lleno de complicaciones, también terminó con ellas. Aun así, ambos agradecemos lo que fue. Nos enseñó mucho”, concluyó ‘La Potra Zaina’, como todavía la recuerdan algunos.

Así recuerda Patricia Ércole lo ocurrido con Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner

En una entrevista que concedió hace varios años al medio Eva Magazine, la actriz colombiana se refirió ese difícil episodio de su vida y habló de la postura que mantuvo en ese momento.

“El único escándalo que he tenido es el de mi separación, que no fue escándalo mío. Gracias a Dios no había redes sociales. Yo me mantuve quieta. No hablé, no di declaraciones. Salían portadas hablando de mi silencio, diciendo que era toda una dama. Yo me mantuve en el puesto, donde me tenía que mantener”, comentó Patricia Ércole en aquella ocasión.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“No tenía por qué ir a hablar, los que tenían que hablar eran otros. Yo soy muy ajena a estar en esas controversias o entrar en esas polémicas. No es parte de mi naturaleza. Uno decide si habla o no y las cosas toman su propio rumbo. Con mi separación busqué refugio en mi familia y mis verdaderos amigos. También en Dios, que es parte fundamental en mi vida”, agregó.