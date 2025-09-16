Cristina Hurtado, feliz con ‘A otro nivel’ y con su llegada a Caracol Televisión

Cristina Hurtado atraviesa un momento especial en su carrera profesional. Después de dos años bajo la conducción de La casa de los famosos Colombia en el Canal RCN, la presentadora llegó a Caracol Televisión para asumir un nuevo reto como parte de A otro nivel, el programa musical que reúne a artistas de diferentes géneros y que busca destacar el talento nacional.

Se trata de la primera vez que Hurtado participa en un proyecto de este canal, un hecho que ella misma ha resaltado en varias entrevistas y que ahora reafirmó a través de las plataformas digitales de Caracol. Allí compartió un mensaje en el que dejó ver la emoción que le produce este nuevo capítulo de su vida laboral.

¿Por qué Cristina Hurtado le dijo sí a ‘A otro nivel’?

“Es un proyecto divino ¡Es un proyectazo por donde lo mires! Está lleno de valores y yo amo estar en proyectos donde reunimos a la familia colombiana, donde estamos cumpliendo sueños y donde estamos haciendo felices a los colombianos. Sin embargo, más allá de eso, es que lleguen personas con muchísimo talento y con sueños muy claros, que sepan que deben lucharla para mantenerse a otro nivel, que podamos cumplir muchos sueños y poder hacer felices a muchas familias”, expresó la presentadora.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. En redes sociales, varios seguidores le enviaron mensajes de apoyo y destacaron la energía positiva con la que asume sus proyectos. Algunos resaltaron que su llegada a A otro nivel representa un aire fresco para el formato y que su estilo cercano y natural puede conectar con la audiencia.

Un repaso por la carrera de Cristina Hurtado

Cristina Hurtado ha construido una sólida carrera en la pantalla chica. Se dio a conocer en 2003, cuando participó en la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele, un reality de RCN Televisión que buscaba talentos para la pantalla chica.

Desde entonces, Cristina Hurtado ha sido parte de diferentes producciones de entretenimiento, como Guerrereros, e informativos como Noticias Uno y Noticias RCN. Con el tiempo se consolidó como una figura reconocida, no solo por su trabajo en televisión, sino también por su cercanía con el público en redes sociales, en las que comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Con este nuevo reto en A otro nivel, la antioqueña de 42 años se suma a un formato que ya cuenta con varias temporadas al aire y que ha tenido diferentes etapas, todas con un mismo propósito: destacar el talento de quienes buscan abrirse un espacio en la industria musical.