Cristina Hurtado se someterá a una cirugía ocular: “tengo miedo”

El nombre de Cristina Hurtado ha sido tendencia en las últimas semanas, luego de confirmarse su ausencia como presentadora de La casa de los famosos. La antioqueña fue reemplazada por Marcelo Cezán, quien hace dupla con Carla Giraldo, quien fue su compañera de set en Me llaman Lolita.

Aunque, por ahora, la también modelo no ha revelado las razones por las que rechazó estar en el reality de convivencia, en redes sociales han salido a la luz varias versiones. Una de ellas es que, debido a sus diferencias con Carla Giraldo, habría preferido dar un paso al costado; de igual manera, se ha dicho que no logró un acuerdo económico con el canal de televisión.

Cristina Hurtado en 'La casa de los famosos' Fotografía por: Archivo

¿Qué le pasó a Cristina Hurtado?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6,9 millones de seguidores, la presentadora contó que tiene un pequeño problema de salud en uno de sus ojos por lo que deberá someterse a una cirugía para corregirlo, pero aseguró que siente temor.

“¿Sí ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar, ya el médico me dijo: ‘te tienes que operar’, lo que pasa es que le tengo miedo a la operación, por eso no lo he hecho, me da mucho miedo, no sé”, dijo.

También, se refirió al proceso de recuperación, lo que le ha hecho pensar mucho si se opera o no en los próximos días. “Además, la incapacidad es como larguita, una semana, semana y media de quietud absoluta, entonces ahí la estoy pensando”.

¿Carla Giraldo le envió indirecta a Cristina Hurtado?

Durante la primera temporada de La casa de los famosos, los televidentes evidenciaron algunos momentos de tensión entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Las presentadoras se refirieron en varias oportunidades a los desacuerdos que tenían, y, al final de la temporada, contaron que habían hecho las pases.

“Mira cómo es todo, solo fue cuestión de sentarnos a conversar, ahora puedo decir que nació una amistad entre nosotros, al final, peor se logró”, dijo Cristina en una entrevista con Cristina Estupiñán.

En uno de los recientes capítulo de la segunda temporada, la actriz Carla Giraldo hizo un comentario que muchos de los televidentes calificaron como indirecta para su excompañera de set. “Mejor sola que mal acompañada y yo estoy bien acompañada porque estoy contigo”, le dijo a Marcelo Cezán, el nuevo presentador.