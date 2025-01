Carla Giraldo se refirió a la ausencia de Cristina Hurtado de LCDLF

El pasado domingo 26 de enero, el canal RCN estrenó la nueva temporada de La casa de los famosos. En esta oportunidad, Carla Giraldo está acompañada de Marcelo Cezán en la conducción en vivo en el set principal.

Cuando se conoció el año pasado que el programa regresaría, se comenzó a especular sobre la presencia de Cristina Hurtado, luego que, durante la primera edición se evidenciara una fuerte tensión entre ella y la actriz de Me llaman Lolita cada vez que aparecían juntas en el set.

¿Por qué Cristina Hurtado no está en ‘La casa de los famosos’?

En una entrevista con W Radio, Carla Giraldo se refirió a la ausencia de Cristina Hurtado en la segunda temporada del programa. Aseguró que la decisión de Cristina de no regresar al reality no estuvo relacionada con su dinámica personal, sino que fue simplemente un asunto de negociaciones económicas entre Hurtado y el canal RCN.

“Tengo mucho que agradecerle, me enseñó la paciencia, y todos pueden hacer su trabajo sin tener que llevarse bien, fue un tema de negociación, no tuvo que ver conmigo”.

Carla ha subrayado que su relación profesional con Cristina fue cordial y de aprendizaje mutuo, y es consciente de las especulaciones que surgieron sobre posibles roces durante la primera temporada. Sin embargo, la realidad es que diferentes proyectos y decisiones profesionales han tomado caminos distintos.

Esto coincide con lo que mencionó un maquillador de Cristina Hurtado, quien explicó que la principal razón de la salida de la presentadora fue que no lograron llegar a un acuerdo sobre su compensación económica.

“Creo que la que debe responder esto es Cristina, pero me lo estás pidiendo a mí, te lo voy a decir. Cuando uno sabe lo que vale, uno no se regala y a RCN no le alcanzó. Además, ese no era un programa para ella, Cristina se ha consolidado como presentadora porque es una mujer de familia, de valores, de principios y este programa era cero para ella”, aseguró Lukas, su maquillador.

Por ahora, Cristina Hurtado se ha mantenido ocupada con nuevos proyectos y ha preferido no hacer comentarios sobre su salida del programa. Así, la audiencia de La casa de los famosos sigue adelante con una nueva temporada, ahora presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.