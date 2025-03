Cristina Hurtado se sometió a una importante cirugía: “se tenía que hacer”

Cristina Hurtado inició su carrera en el entretenimiento en 2003 cuando participó en el reality Protagonistas de novela del Canal RCN. Aunque no ganó, su paso por el programa le abrió nuevas oportunidades, llegando a formar parte del equipo de Estilo RCN, donde compartió pantalla con Catalina Gómez Piedrahíta. Posteriormente asumió el rol de presentar el segmento de entretenimiento de Noticias RCN, consolidando realmente su presencia en la televisión colombiana.

A finales de enero, Cristina Hurtado reveló a través de sus redes sociales que debía someterse a una cirugía ocular. En ese momento, aseguró que sentía temor, pese a que el procedimiento no era de gran magnitud.

“¿Sí ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar, ya el médico me dijo: ‘te tienes que operar’, lo que pasa es que le tengo miedo a la operación, por eso no lo he hecho, me da mucho miedo, no sé”, dijo.

Cristina Hurtado Fotografía por: Instagram @crisshurtado

Cristina Hurtado se recupera de su cirugía ocular

Este fin de semana, la expresentadora de La casa de los famosos reveló que, después de pensarlo mucho, finalmente pasó por el quirófano. “Se tenía que hacer y se hizo, gracias a Dios todo salió muy bien”, escribió junto a unas fotografías donde se observa con uno de sus ojos vendados.

Por ahora, la modelo paisa no ha revelado más detalles de su recuperación, pues debe guardar absoluto reposo durante un poco más de una semana. En sus redes sociales no ha hecho ninguna otra publicación, pero sus seguidores están a la expectativa por conocer más detalles de lo que le ocurrió.

La experiencia de Cristina Hurtado como madre de su hijo de tres años

El 9 de diciembre del 2021, Cristina Hurtado dio a luz a Mateo, su tercer hijo. Aunque el bebé no estaba dentro de sus planes con Josse Narváez, su esposo, aseguró que ha sido lo mejor que le ha pasado.

Recientemente, reveló que su experiencia como mamá ha sido como volver a empezar, ya que el niño llegó 15 años después de haber tenido a Juan José, quien era su hijo menor.

“Esta es la cosa más rara del mundo porque aunque ya tenemos dos hijos, ya hemos vivido la experiencia de todo este proceso de nacimiento, de crianza, jardín, colegio, universidad... volver a empezar, nos sentimos como padres primerizos porque todo vuelve a ser nuevo, todo vuelve a ser incluso distinto”, reveló.