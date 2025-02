Cristina Hurtado defendió a Shakira de las críticas por su discurso en los Grammys

El pasado domingo se llevó a cabo la edición 67 de los Premios Grammys 2025. Después de casi 20 años, Shakira volvió a ese escenario y realizó una presentación que fue muy ovacionada por el público y fanáticos de la artista.

¿Qué pasó con Shakira en los Grammys?

Shakira, al recibir uno de los premios de la noche, dedicó unas palabras a los inmigrantes, destacando su valentía y su lucha por un futuro mejor. Sin embargo, el presentador del evento, Trevor Noah, causó controversia y críticas en redes sociales por un comentario que hizo sobre Colombia y la cantante barranquillera. “¡Shakira, tres veces ganadora del Grammy, está aquí! Es lo mejor que ha salido de Colombia, que no sea un delito grave de clase A”, dijo.

Shakira en los Premios Grammys 2025 EFE/ Caroline Brehman Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

El comentario de Trevor Noah se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de críticas y rechazo. Muchos usuarios expresaron su indignación y decepción ante las palabras del presentador, acusándolo de estereotipar y generalizar sobre Colombia. De igual manera, la intérprete de Monotonía también fue criticada porque no dijo nada al respecto, ni se defendió, ni defendió al país.

“¿Es en serio?”: dijo Cristina Hurtado defendiendo a Shakira

Al leer las críticas que le dejaron a la colombiana, la presentadora paisa, Cristina Hurtado, dejó su opinión en sus redes sobre eso. No dudó en defender a la cantante de Soltera.

“Miren, todo lo de esta mujer estuvo encantador, o sea las entrevistas, la llegada con sus hijos, la presentación ni se diga, queda uno hipnotizado (…) y todavía la critican, ¿es en serio? Entonces la criticaron por su discurso porque se lo dedicó a los inmigrantes, a todas estas personas que están pasando por una situación muy dura y muy difícil, se lo dedicó a todas estas madres que día a día trabajan fuertemente por sacar adelante a sus familias, ¿eso es para criticar, en serio? Pero, lo que más me duele es que la crítica también la estoy escuchando en los medios de comunicación colombianos, o sea no”, dijo.

Luego, agregó: “también la criticaron que porque no defendió a Colombia, que porque el presentador hizo un muy mal comentario, realmente si fue agresivo contra ella y contra nuestro país, o sea que pretendía la gente que en medio de la ceremonia se parara a buscar una cámara a decir no es que Colombia, ella estaba en su momento, con sus hijos (…) es decir, Shakira no se iba a dañar la noche, a empañar su celebración que además era doble (…) Se trata de una colombiana que ha dejado en alto el nombre del país, es una mujer talentosísima, estamos en una sociedad libre que puede opinar, dejamos que la gente sea feliz criticando”.