Cristina Umaña revela los retos de hacer cine en Colombia: “Son muchos aprendizajes”

En un momento clave para el cine colombiano, Cristina Umaña tomó las riendas de los Premios Macondo y la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas junto con Elkin Zair y la junta directiva. La actriz, con una gran trayectoria en producciones de Colombia y otros países, ahora dedica su experiencia y amor al cine a fortalecer la institución del séptimo arte en el país.

La trasformación del panorama cinematográfico colombiano ha sido evidente en los últimos años, con una presencia cada vez mayor de directoras, productoras y guionistas que están redefiniendo las narrativas del país. Para Umaña, este cambio no es casual sino el resultado de décadas de lucha y resistencia.

“Las mujeres vamos teniendo un papel mucho más activo y significativo dentro de la industria, ya era hora que tuviéramos un espacio equitativo para también contar nuestras historias e historias que hablen de mujeres", dijo. Además, destaca el talento y el liderazgo de sus colegas: “Puedo sentirme muy orgullosa de ser parte y de estar rodeada de un grupo de mujeres que no se quedan quietas, que son curiosas, que han buscado todos los recursos habidos y por haber para poder contar sus historias. Estamos en un momento muy interesante para las mujeres, es simplemente ser más equitativos, porque creo que, entre todos, más allá del género, estamos en una comunidad en donde contamos historias en equipo, porque el cine se hace así, en equipo”, señaló la actriz para este medio.

Patricia Castañeda y Natalia Santa, ganadoras Premios Macondo 2025. Fotografía por: Cortesía Premios Macondo 2025

“Hacer cine no es fácil”: Cristina Umaña

Aunque Cristina tiene una amplia trayectoria en la televisión, también ha incursionado en el cine en producciones como Malamor, El Rey, Lecciones para un beso, Los iniciados: el diario de las sombras, entre otras. Aunque es un medio con muchos retos, Cristina hace un especial llamado para seguir fortaleciendo el séptimo arte en Colombia:

“Aquí lo que hay que hacer es seguir creyendo en el cine, poniendo nuestra energía para que nuestro sector y nuestra industria se sienta cobijada y fortalecida y que podamos entre todos echarnos la mano para seguir haciendo cine. Hacer cine no es fácil, es un camino largo y además costoso, y poder estar celebrando casi 80 películas este año es un logro muy importante y muy valioso, es digno de una celebración como la que hicimos este año", aseguró.

Los Premios Macondo galardonan lo mejor del cine en Colombia

Para ella, la ceremonia de los Premios Macondo es como una vitrina donde se aplaude el ahínco conjunto de realizadores, productores, artistas y expertos que, a punta de ingenio y tesón, han logrado que la cinematografía nacional siga latiendo. “Siempre se encuentra uno con muchísimos retos, pero creo que es importante creer que todo lo que se quiere es posible. Construir comunidad me parece que es un reto y que a lo largo de los años en mi carrera lo he logrado con amigos directores, directoras, productores, productoras, actrices, actores, aquí vamos todos acompañándonos, dándonos la mano para poder hacer realidad los sueños de todos, de eso se trata, no desfallecer nunca porque es un camino largo y no rendirse porque no sabes en qué momento tu proyecto va a poder salir a flote y dar a luz. Es un tema de tiempo y de años, de convencer a mucha gente o de encontrar a la persona correcta que te quiera apoyar y acompañar y asociarse contigo para poder hacer tu película. Son muchos aprendizajes alrededor de los años", agregó.

Al hacer un balance de su recorrido profesional este año, la actriz afirmó: “Ha sido un año muy positivo y lleno de muchísimos retos. Nos ha puesto a prueba a muchos desde muchos lugares. Me siento afortunada y muy agradecida con todo lo que ha sucedido y con todo lo que sucede con la Academia este año, mucha conversación que se ha puesto sobre la mesa, muchas alianzas, muchas puertas que hemos tocado, estamos en ese camino”.