Críticas a Christian Nodal y Ángela Aguilar por su comportamiento en una entrega de regalos

La reciente actividad navideña de Christian Nodal y Ángela Aguilar terminó generando una fuerte discusión en plataformas digitales. Aunque la intención inicial era compartir regalos con niños de una comunidad en México, la forma en la que se llevó a cabo la entrega fue duramente cuestionada por usuarios que consideraron el gesto poco apropiado y hasta riesgoso.

La controversia surgió luego de que comenzaran a circular videos grabados por asistentes y vecinos del lugar.

El video de Christian Nodal y Ángela Aguilar que desató polémica en redes

En las imágenes se observa a los cantantes repartiendo juguetes desde la parte trasera de una camioneta que avanzaba lentamente por la calle, sin detenerse por completo. Esta dinámica obligó a varios niños a correr detrás del vehículo para recibir los obsequios, mientras que, en algunos momentos, los juguetes eran lanzados directamente hacia ellos.

Las escenas no tardaron en viralizarse y generar reacciones divididas. Mientras algunos defendieron la intención de los artistas y destacaron que se trataba de un gesto solidario, otros cuestionaron la logística del encuentro, señalando que la situación podía haber puesto en riesgo a los menores.

Varios comentarios en redes sociales apuntaron a que la camioneta de Christian Nodal y Ángela Aguilar debió detenerse y que la entrega pudo organizarse de una manera más segura y respetuosa.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, numerosos usuarios expresaron su inconformidad al considerar que el acto transmitía una imagen de improvisación y falta de sensibilidad. “No es la ayuda, es la forma”, fue una de las frases más repetidas entre quienes criticaron el momento. Otros señalaron que el hecho de arrojar los juguetes desde un vehículo en movimiento podía interpretarse como una acción poco empática hacia los niños.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido un pronunciamiento directo para responder a los señalamientos. Sin embargo, la discusión continúa activa en redes, donde el tema ha sido analizado desde distintos ángulos.

