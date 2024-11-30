Rauw Alejandro reveló la fecha de lanzamiento de “Cosa Nuestra: Capítulo 0″

El cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro reveló oficialmente la fecha de lanzamiento de su esperado proyecto “Cosa Nuestra: Capítulo 0”: el 26 de septiembre de 2025. El anuncio, hecho a través de sus redes sociales y confirmado por medios especializados como Billboard, marca el regreso del artista a la primera línea del panorama urbano luego de un año intenso de giras y colaboraciones.

“Cosa Nuestra” ha sido presentado por Rauw como una obra conceptual dividida en capítulos, una apuesta que mezcla su estilo característico de reguetón futurista con elementos de rap clásico y sonidos caribeños. Este nuevo capítulo, según adelantó el artista, funcionará como una introducción al universo narrativo del proyecto. Aunque no ha revelado todos los detalles de la lista de canciones, se espera que incluya colaboraciones sorpresa y fusiones de géneros que refuercen su reputación de innovador dentro de la música latina.

Rauw Alejandro, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, ha construido una de las carreras más sólidas y versátiles de su generación. Saltó a la fama en 2018 con éxitos como “Toda” y desde entonces ha lanzado álbumes icónicos como “Vice Versa” (2021), que consolidó su estilo experimental, y “Saturno” (2022), que mostró una faceta más retrofuturista inspirada en el pop de los 80. Su influencia va más allá de los números en plataformas de streaming: ha sido reconocido con premios Billboard, Latin Grammy y ha colaborado con figuras de peso como Bad Bunny, Rosalía y Shakira.

El anuncio de “Cosa Nuestra: Capítulo 0” también llega en un momento en el que Rauw sigue experimentando con su sonido y su imagen pública. En los últimos meses, el artista ha compartido fragmentos de sesiones de estudio y pistas instrumentales en redes sociales, alimentando la expectativa entre sus fanáticos. La propuesta visual que acompaña el proyecto —marcada por una estética cinematográfica y referencias a la cultura latina— sugiere que el lanzamiento no solo será musical, sino también narrativo y audiovisual.

El título “Cosa Nuestra” hace un guiño a la expresión italiana “Cosa Nostra”, popularmente asociada a la mafia siciliana, pero Rauw ha aclarado que en su caso se trata de una metáfora sobre “lo que nos pertenece” como comunidad y cultura. Este juego de palabras refuerza su intención de conectar la herencia latina con un enfoque contemporáneo.

Con el 26 de septiembre marcado en el calendario de sus seguidores, la expectativa es alta. Si algo ha demostrado Rauw Alejandro en los últimos años es su capacidad para reinventarse y llevar el reguetón y el pop urbano a territorios inesperados. “Cosa Nuestra: Capítulo 0” promete ser una nueva prueba de por qué es considerado uno de los artistas más influyentes de la música latina actual.