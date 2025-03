¿Cuántas Shakira hay en Colombia? Registraduría revela número exacto

Cuando Shakira era apenas una niña y ya había lanzado sus discos Magia y Peligro concedía entrevistas en Barranquilla, donde estudiaba su bachillerato y explicaba que ese era su nombre de pila y había sido bautizada Shakira Isabel Mebarak Ripoll. El primero significaba ‘Mujer llena de gracia’ y fue escogido por su ascendencia libanesa.

El nombre poco usual, no tardó en instalarse en la mente de sus coterráneos. Más tarde, cuando en 1994 se trasladó a Bogotá, después de haber obtenido un Gaviota en Viña del Mar, la artista explicó nuevamente el origen y el significado de su nombre, que no tenía que ver con las famosas chaquiras (así con c) que corresponden a las bolitas de colores que ponen en la costa Atlántica colombiana, cuando se hacen las tradicionales trenzas.

Así, Shakira se convirtió en un nombre famoso, que pronto alcanzó titulares en el mundo entero. Como suele ocurrir cuando nace una estrella y se mantiene en el gusto del público, los padres de los bebés en ocasiones ponen a sus hijos con el nombre de la celebridad de moda; es una manera de rendir homenaje al artista y de paso, que cuando grande tenga una historia que contar derivada de la razón de su nombre.

Más de 500 niñas en Colombia se llaman Shakira

Poner Shakira a sus hijas no es inusual en el país que ha visto la grandeza y el talento de la barranquillera, que llegó a sus 48 años el pasado 2 de febrero.

La llegada de la artista al país, para dar sus conciertos en Barranquilla y Bogotá ha despertado una shakiromanía que la Registraduría Nacional captó y por eso, en una publicación reciente usó su cuenta oficial en Instagram para dar a conocer cuántas colombianas se llaman como la estrella de ‘Antología’.

En dicho post la entidad, en donde se registran todos los bebés nacidos vivos del país, dio a conocer que son más de 500 niñas las que se llaman igual a la estrella, es decir son tocayas de la mujer llena de gracia. “Desde ese años (1995) hasta la actualidad 569 niñas se han unido al club Waka Waka”, publicó la cuenta.

