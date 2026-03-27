¿Cuántos espectadores alcanzó Westcol en su stream con Gustavo Petro? La cifra sorprendió

La noche del 26 de marzo, el streamer Westcol y el presidente Gustavo Petro se reunieron en una transmisión en vivo que ya había sido anunciada días antes. El encuentro, realizado desde la Casa de Nariño, se planteó como una conversación en formato digital, pensada para audiencias jóvenes y alejada de las entrevistas tradicionales.

Desde sus primeros minutos, el directo generó una reacción inmediata en redes sociales y en la plataforma Kick. La alta demanda de usuarios intentando conectarse provocó fallas técnicas, interrupciones y caídas momentáneas del stream, en medio de un flujo de audiencia que rápidamente superó lo habitual para este tipo de contenidos en Colombia.

¿Cuántos espectadores tuvo el live de Westcol y Petro?

Las cifras del directo reflejan el alcance que tuvo la transmisión, aunque es importante diferenciarlas para entender correctamente el comportamiento de la audiencia.

Durante el desarrollo del directo en Kick, el pico de espectadores simultáneos se movió entre los 800.000 y cerca de un millón de usuarios en vivo. Este dato corresponde al momento en que la transmisión estaba activa de forma estable antes de presentar fallas.

En medio de las interrupciones, Carlos Vidal, manager y socio estratégico de Westcol, aseguró a través de su cuenta en X que la audiencia había superado el millón de personas conectadas, señalando que la plataforma no soportó el tráfico: “somos más de un millón, pero la plataforma explotó”.

Somos mas de 1 millón pero la plataforma explotó 😩 — Carlos Vidal (@carlosvbarrueco) March 27, 2026

Tras la reanudación del directo y con la suma de visualizaciones provenientes de otras emisiones —incluida una transmisión parcial realizada desde las cuentas del propio Gustavo Petro—, el alcance total del contenido logró superar los 2 millones de espectadores. Esta cifra no corresponde a usuarios simultáneos en un único punto, sino al acumulado de personas que se conectaron en distintos momentos y desde diferentes señales.

Más allá de los números, el propio Westcol se refirió al impacto del espacio en sus redes sociales, destacando el tipo de audiencia que logró convocar.

“Quiero agradecer a todos los jóvenes que se conectaron a ver el directo con el presidente. Precisamente, esto es lo impactante, que mucha gente que jamás vería una entrevista tradicional sí vio y se conectó con nosotros”, escribió, al tiempo que insistió en que su intención no era hacer un ejercicio político, sino abrir una conversación en un lenguaje cercano a su comunidad.

Por último, Westcol enfatizó que este tipo de contenidos responden a una forma distinta de comunicar: espacios donde, según explicó, los jóvenes pueden escuchar, formarse una opinión propia y participar desde una lógica más cercana a sus hábitos digitales.