¿Cuántos novios ha tenido Taylor Swift? Estas han sido todas sus parejas

Taylor Swift, la cantautora que ha convertido sus vivencias sentimentales en himnos universales, ha dado un paso gigantesco en su vida personal: se comprometió con el jugador de la NFL, Travis Kelce. Desde romances adolescentes hasta esta nueva etapa, su historia amorosa ha sido inspiración —literal y musical— para millones. A continuación, un recorrido por sus relaciones más icónicas, acompañadas de declaraciones reales y culminando con su reciente anuncio.

Joe Jonas (2008)

Uno de los romances más tempranos y mediáticos. Swift comenzó a salir con Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, durante el verano de 2008, y su separación ocurrió abruptamente por teléfono en apenas 25 segundos. En The Ellen DeGeneres Show, Taylor contó que la ruptura fue por esa breve llamada, que inspiró su canción Forever & Always —una canción llena de frustración y sarcasmo, con el título irónico: “para siempre y siempre”, frente a una ruptura repentina.

Taylor Lautner (2009)

El romance surgió tras conocerse en el rodaje de Valentine’s Day. Fue breve, de octubre a diciembre de 2009, pero dejó huella. Back to December, una canción cargada de nostalgia y arrepentimiento, es ampliamente reconocida como una disculpa hacia él. En 2016, Lautner confirmó de forma sutil: “Eso es lo que hace... ella escribe canciones... se llama ‘Back to December’”. Años después, se mantiene una relación de amistad, y él incluso apareció en uno de sus videos y en su gira Eras Tour.

John Mayer (2009–2010)

Taylor tenía 19 años y John Mayer 32 cuando salieron brevemente. La canción Dear John —de su álbum Speak Now (2010)— es considerada una abierta crítica a esa relación tóxica. Mayer calificó la canción como “humillante” y la catalogó como “cheap songwriting” en entrevistas años después. No obstante, Swift, en una entrevista para USA Today, reflexionó: “En cada una de mis relaciones, he sido justa. Si alguien siente que fue mal representado, probablemente me lastimó realmente”.

Jake Gyllenhaal (2010)

Este vínculo de finales de 2010 fue breve pero intenso. Lo inspira All Too Well, especialmente la versión de 10 minutos, una de sus canciones más evocativas y emocionalmente crudas. En ese mismo repaso, se incluyen otros romances fugaces como con Cory Monteith, siendo fuente de algunas canciones tempranas como Mine.

Conor Kennedy (2012)

Nieto de Robert F. Kennedy, el noviazgo duró solo unos meses en 2012. Aunque breve, fue muy publicitado. Una narrativa poética del amor y la historia estadounidense, aunque Taylor nunca confirmó directamente canciones específicas inspiradas en él.

Harry Styles (2012–2013)

Apodados “Haylor”, la pareja apenas duró tres meses, pero la intensidad mediática impulsó rumores sobre canciones como Style y Out of the Woods. Se separaron a principios de 2013, y Taylor abrió un poco aquel capítulo con humor y nostalgia en redes sociales.

Calvin Harris (2015–2016)

Una relación prolongada hasta ese momento: aproximadamente 15 meses entre marzo de 2015 y mayo de 2016. Colaboraron musicalmente en “This Is What You Came For”, aunque Taylor estuvo inicialmente acreditada bajo seudónimo. Rumores sobre disputas por los derechos creativos surgieron luego de la separación.

Tom Hiddleston (2016)

Un romance breve y muy viral. Las fotos de Tom con la camiseta “I ♥ T.S.” en la costa hicieron que su relación de unos pocos meses sea siempre recordada como un “amor de verano”.

Joe Alwyn (2016–2023)

La relación más privada y duradera de Taylor. Desde finales de 2016 hasta 2023, mantuvieron un vínculo estable y discreto. Joe comentó en 2024: “Sería ideal que todos puedan comprender lo difícil que es el final de una relación larga y amorosa de más de seis años... una semana después, ya es de dominio público… hay siempre una brecha entre lo sabido y lo dicho”. Inspiró gran parte de sus álbumes desde Reputation hasta Evermore, con colaboraciones bajo seudónimos en composición.

Matty Healy (2023)

Breve romance posterior a su ruptura con Alwyn. La relación de 2023 no prosperó, en parte por la intensidad mediática y la controversia que rodeaba a Healy.

Travis Kelce (2023–Presente)

El vínculo inició con aquel recordado episodio del “friendship bracelet”: Kelce reveló en julio de 2023 en su podcast New Heights que intentó darle un brazalete con su número a Swift durante el Eras Tour en Kansas City y no pudo; Taylor luego lo calificó como “algo salido de una película de John Hughes”.

Se hicieron públicos en septiembre de 2023 cuando ella asistió a un partido de los Kansas City Chiefs. A partir de ahí constantemente se mostraron apoyo mutuo: él asistía a sus conciertos, ella a sus partidos, incluso compartieron abrazos luego de su victoria en el Super Bowl de 2024.

En el podcast, Taylor habló de su relación como: “Él es un ‘impulsor de buen humor’ en la vida de todo el que lo rodea, un ‘signo de exclamación humano’”. Él, por su parte, reconoció la exposición única de ella: “Nunca salí con alguien cuya aura fuese así... pero no huyo de eso... cuando ella vive su vida viendo todo eso, yo mejor no actuar raro”.

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce

El 26 de agosto de 2025, a través de un post conjunto en Instagram, anunciaron su compromiso con la divertida leyenda: “Your English teacher and your gym teacher are getting married”. La imagen mostraba el momento de la propuesta en un jardín floral, el anillo era un diamante de corte Old Mine Brilliant, diseñado por Travis en colaboración con Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry.

Este viaje sentimental de Taylor Swift —desde su primer romance adolescente hasta su compromiso actual— ha sido parte de la banda sonora de una generación. Con canciones que reflejan cada etapa, testimonios personales y una vida pública intensa, su historia sigue conquistando corazones. Ahora, con la nueva etapa junto a Travis Kelce, el mundo se prepara para su próxima gran narrativa: la Mrs. Era ha comenzado.