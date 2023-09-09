¿Cuántos restaurantes tiene Don Jediondo? Este es el total en Colombia

La marca Don Jediondo Sopitas y Parrilla, fundada por el reconocido humorista Pedro González, más conocido como “Don Jediondo”, se convirtió durante años en una de las cadenas de comida típica más reconocidas del país. Su propuesta gastronómica, basada en platos tradicionales colombianos servidos en un formato popular y familiar, logró conquistar a miles de clientes y expandirse a varios centros comerciales del territorio nacional.

¿Cuántos restaurantes tiene Don Jediondo?

Según información revelada por la Superintendencia de Sociedades, al momento de entrar en liquidación judicial la compañía contaba con 33 establecimientos activos en Colombia. La cifra coincide con la mayoría de los reportes de medios económicos como Portafolio, aunque algunos registros periodísticos, como Publimetro, mencionaron la existencia de 32 locales en funcionamiento, una diferencia que se explicaría por cierres puntuales en el último tramo de la crisis.

La expansión de la marca había sido constante durante más de una década, llegando a ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. En centros comerciales de gran afluencia, los restaurantes se caracterizaban por su ambiente folclórico, decoraciones alusivas al humor popular y un menú que incluía sopas, asados y parrandas de comida pensadas para compartir en familia.

¿Qué pasó con los restaurantes de Don Jediondo?

Sin embargo, las dificultades financieras comenzaron a acumularse con el paso de los años. La pandemia golpeó de manera significativa a la industria gastronómica, y aunque Don Jediondo logró sobrevivir a la primera etapa de restricciones, la recuperación no fue suficiente para cubrir deudas y obligaciones con acreedores. De acuerdo con la Superintendencia, la empresa incumplió compromisos financieros dentro de su proceso de reorganización, lo que obligó a decretar su liquidación judicial.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus clientes habituales, quienes veían en Don Jediondo un espacio de encuentro con la tradición culinaria nacional. El humorista Pedro González, fundador y rostro de la marca, no se ha pronunciado de manera extensa sobre el proceso, aunque en entrevistas anteriores reconoció las dificultades de sostener una cadena en medio de la competencia y las cambiantes condiciones del mercado.

Por ahora, el futuro de los 33 restaurantes activos en el país es incierto. La liquidación judicial implica el cierre progresivo de operaciones y la venta de activos para responder a las deudas, lo que significaría el fin de una marca que por años fue sinónimo de sabor casero y humor colombiano en los centros comerciales.