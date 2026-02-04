Daddy Yankee cumplió 50 años. Este fue el mensaje que le escribió Don Omar

Tras su separación de Mireddys González, en diciembre del 2024, Daddy Yankee inició una nueva etapa de su vida personal y profesional lejos de los reflectores. El artista, considerado ‘El Jefe’ del género urbano, aseguró que entró en una etapa de “transformación profunda” tras su conversión al cristianismo.

¿Cuántos años tiene Daddy Yankee?

Este martes 3 de febrero, el intérprete de Sonríele, celebró su cumpleaños número 50. En su cuenta de Instagram, donde tiene 51 millones de seguidores, hizo algunas publicaciones homenajeando su vida. A través de un video, dijo: “Hoy no tan solo celebro el tiempo, sino que celebro todo lo que he aprendido viviendo. Aprendí que la vida no te transforma en la comodidad, sino en los procesos, en los momentos de dudas, de las caídas, y en esos momentos donde eliges no rendirte. Mi ancla en Jesús ha sido mi llave que me ha sostenido cuando me siento débil, cuando no tengo fuerzas, cuando siento que no puedo más, ahí entra esa fe a rescatarme. Me siento con vida, me siento bien, más sabio, más fuerte, con un corazón más auténtico, no perfecto, pero más consciente”.

En la descripción de ese clip que cuenta con más de 318 mil likes, el artista escribió: “Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. Recuerda esto: nunca es tarde para sanar, crecer y creer”. Posteriormente, agregó en otro post: “A mí no me cuenten que ando SIN - CUENTA pero Toy Hermoso’ 🙏🏾 Happy Bitthday to me”.

¿Qué le dijo Don Oma a Daddy Yankee?

Luego que Daddy Yankee y Don Omar limaran asperezas hace dos años, el intérprete de Danza Kuduro sorprendió a los fanáticos con un mensaje especial para el cumpleañero: “Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo”.

Los internautas no pasaron por alto esas palabras del artista puertorriqueño para su colega: “la foto que todos soñábamos”, “un sueño que fuera realidad los insuperables”, “El respeto del Rey Don Omar hacia el gran Daddy Yankee habla más fuerte que cualquier premio. Ese gesto refleja la grandeza de Don Omar no solo como artista, sino como ser humano. Dos leyendas que marcaron generaciones. Bendiciones para ambos”, “los que cambiaron el mundo con su música y vida”, “qué afortunados hemos sido los que disfrutamos de sus canciones”, “Don Omar siempre con palabras sabias como se caracteriza”.

¿Por qué Daddy Yankee y Don Omar pelearon?

Daddy Yankee y Don Omar fueron el centro de una de las rivalidades más memorables del reggaetón, que comenzó a mediados de la década de 2000 debido a su competencia por el dominio del género. En ese momento, ambos artistas dominaban la escena musical y eran comparados con frecuencia tanto por los fanáticos como por la industria. La tensión realmente llegó a un punto crítico durante su gira conjunta, The Kingdom Tour, en 2015, cuando Don Omar terminó abandonándola antes de tiempo.