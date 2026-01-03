¿Quién es la mujer con quien Daddy Yankee apareció abrazado en redes sociales?

Tras su divorcio de Mireddys González en diciembre del 2024, Daddy Yankee continuó con su carrera artística bajo su nuevo nombre artístico DY. Por su parte, en cuanto a su vida personal, el artista protagonizó múltiples titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales por el pleito legal con su expareja, a quien demandó por haber realizado transferencias bancarias a su cuenta personal sin su consentimiento.

Desde entonces, las noticias, en su mayoría, estaban relacionadas con ese mismo tema, salvo en una oportunidad que se rumoró que supuestamente tenía una cercanía especial con Jessica Cediel por una foto juntos que ella publicó. Sin embargo, la presentadora aclaró que se había tratado de una simple foto, pues se considera una de sus fans.

Daddy Yankee aparece abrazado con “misteriosa” mujer

Para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026, Daddy Yankee hizo una publicación en su cuenta de Instagram con una serie de fotografías suyas. “¡Qué felicidad despedir el año y recibir el 2026, con mi familia, amigos y mi gente, en donde nací, crecí y donde vivo, PR 🇵🇷 ¡Bonita la isla es! 🎶☀️ 🌴 🌊 ¡Feliz Año Nuevo Mi Gente! “Sonríele A La Vida” en este 2026”, escribió.

Aunque en las imágenes aparece él en el escenario, hubo una en especial que llamó la atención de los internautas. En una de las instantáneas aparece abrazado junto a una mujer, quien luce un vestido verde. Sin embargo, la imagen no es muy clara porque aparece corrida.

Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a especular al respecto: “¿Quién es la rubia?”, “estoy celosa, ¿quién es esa mujer que te abraza?”, “el mejor, el más bello, el eterno joven, te amo, ¿pero la de la segunda foto quién es?”, “¿quién es la de verde?”.

¿Quién es Yamilette, la hija de Daddy Yankee?

Tras algunos días de incertidumbre, se conoció que esa mujer no es su novia, sino Yamilette Ayala, su hija mayor, con quien compartió la despedida de año y a quien habría nombrado como directora de las empresas por las que existe una demanda contra su ex.

La joven nació en 1995, cuando el artista tenía solamente 17 años. En una oportunidad, una fuente le reveló a People en Español que “Yamilette siempre ha sido una chica privada” y que “es muy buena chica, (ella y su papá) llevan buena relación”.