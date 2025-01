Daddy Yankee estrenó canción, tras su divorcio: “¿Cuándo se acaba este dolor?"

El divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González ha sido uno de los más comentados del mundo del espectáculo en Latinoamérica. El intérprete de Gasolina confirmó por medio de sus redes sociales que, después de 30 años, decidieron tomar caminos separados, aunque no reveló los motivos.

Con el paso de los días, se conoció que el artista de reguetón demandó a la madre de sus hijos por realizar transferencias bancarias no autorizadas desde las cuentas empresariales del cantante a las personales de ella. Eso generó un escándalo del que todavía se sigue hablando.

Daddy Yankee y Mireddys González, su exesposa. Fotografía por: Julio Aguilar

Letra de ‘En el Desierto’ de Daddy Yankee

Recientemente, el “Big Boss” sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva canción, En el Desierto, que muchos interpretaron como un reflejo de los momentos difíciles que enfrenta tras su separación de Mireddys González.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Muchos internautas coinciden en que el tema es más que una simple canción; es un desahogo, una forma de expresar el dolor y la incertidumbre que acompañan a un proceso de separación tan mediático. La metáfora del desierto, un lugar inhóspito y solitario, parece representar el estado emocional en el que se encuentra el cantante.

A continuación, la letra completa:

¿Cuándo se acaba este dolor? (Este dolor)

Siento que el miedo se robó mi valor

Me azota con su poder

Y tengo que vencer, tengo que vencer, tengo que vencer

La batalla sin mis pensamiento', no te miento

Yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me voy a rendir.

____

En el desierto, voy creciendo

A pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo

Lo que es tener paciencia

Voy desarrollando mi resistencia.

____

En el desierto, yo dejaré mis huella'

Dejaré mis huella’, dejaré mis huellas

En el desierto, yo dejaré mis huella'

Dejaré mis huella', dejaré mis huellas en el desierto.

____

Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad

Tengo una vida y por ella voy a pelear

Como un león rugiendo en la oscuridad

Yo voy a vencer, yo voy a vencer (Señor).

____

Líbrame del pánico y del insomnio

Renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonio'

Esto es un día a la vez sin perder la fe

Lo que no comprendo ahora, lo voy a entender después.

____

Voy creando nuevos hábitos con sacrificio

Dejando los vicio' y dándole duro al ejercicio

Los buitres no se comerán mis sobras

El enemigo se asombra

Porque soy un guerrero en medio de las sombras.

____

El viento me susurra sus palabras de temor

Pero resisto, voy a ganar la batalla en mi interior

Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión.

____

En el desierto, voy creciendo

A pesar de lo que estoy viviendo sigo aprendiendo

Lo que es tener paciencia

Voy desarrollando mi resistencia.

____

En el desierto, yo dejaré mis huella'

Dejaré mis huella', dejaré mis huellas

En el desierto, yo dejaré mis huella'

Dejaré mis huella’, dejaré mis huellas en el desierto.

___

Lugar solitario (’toy aquí), lugar de cambios (sigo)

Lugar de aflicción, de transformación (para bien)

Lugar de sed (sed), ¡lugar de fe! (¡Fe!) Lugar de experiencia (sí), de resiliencia (vamo')

Lugar del débil, lugar del fuerte (soy yo)

Lugar de vida, lugar de muerte.

____

Cuando me enfrenté a lo que temía

Me di cuenta que no era tan débil como creía

Señor, hazme ver que siempre estás ahí

Aclara mi confusión, tráeme de vuelta a Ti

Ayúdame a creer en Tu palabra, no en mis emocione’

Me diste poder pa' aplastar serpiente' y escorpiones.

____

El dominio propio controla mis sentimientos

Me sigo renovando con el sufrimiento

Siento que me estás haciendo nuevo yo.

____