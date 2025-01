Daddy Yankee hizo reflexión en redes tras su divorcio: “no pienso renunciar”

Aunque Daddy Yankee anunció su separación de Mireddys González hace varias semanas sin dar mayores detalles, todavía sigue siendo uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo en América Latina.

Al principio, la expareja trató de llevar las cosas lejos de la opinión pública, sin embargo, con el paso de los días, se conoció la disputa legal que comenzaron luego que el artista evidenciara unos movimientos bancarios extraños desde sus cuentas empresariales a las personales de su exesposa y excuñada. A raíz de eso, un juez ordenó que Mireddys debía entregarle el control total de los negocios al artista de reguetón.

¿Qué dijo Daddy Yankee?

El artista ha tratado de ser muy reservado con el proceso de divorcio. Sin embargo, el pasado 1 de enero hizo una emotiva publicación a través de su cuenta de Instagram donde tiene 51 millones de seguidores.

Daddy Yankee, antiguo cantante de reguetón. Fotografía por: Instagram @daddyyankee

Allí compartió un video en el que interpreta su más reciente canción, Bailando en la lluvia. Junto a ese clip, el artista escribió un mensaje reflexionando sobre los aprendizajes y desafíos que enfrentó en el 2024.

“2024 fue año de aprendizaje en donde choco con un carácter resiliente de mi persona que desconocía. Creer en Dios y esperar en él, sin entender los procesos, me habla del crecimiento del cual estoy experimentando, y no pienso renunciar”, expresó el cantante.

El Big Boss también agradeció por los momentos buenos y malos que vivió, ya que considera que ambos le han dejado lecciones valiosas. Concluyó su mensaje deseando un feliz año nuevo a todos sus seguidores y subrayando la importancia de tener a Dios como el centro de sus vidas. “Vivo agradecido de lo bueno y lo no tan bueno, porque he aprendido, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A TI que me lees, te deseo salud, prosperidad, bendiciones y que realmente JESÚS sea el centro de tu VIDA. FELIZ 2025... Desde el campito en PR 🇵🇷 flow karaoke 😁, con familia y amigos, SEGUIMOS BAILANDO EN LA LLUVIA”.

Sus seguidores han comentado la publicación que cuenta con casi 1.500.000 likes. “Mi admiración total”, “el mejor de todos los tiempos ahora está en su mejor momento”, “así se hace, no son los millones ni los bienes materiales lo que hace feliz, es la presencia del Espíritu Santo”, “me encanta verte sonreír eres increíble Ray. Feliz año nuevo que este año venga recargado de cosas positivas”.