Daddy Yankee reveló “Tenía problemas. El matrimonio era un caos”

El divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González ha sido uno de los temas más comentados de las últimas semanas en redes sociales y en medios de comunicación de Puerto Rico y otros países de Latinoamérica.

El intérprete de Gasolina hizo pública la noticia a través de su cuenta de Instagram, y aunque no reveló los motivos, algunos internautas han especulado al respecto. Algunos afirman que, supuestamente, luego que el cantante se convirtiera al cristianismo, a su esposa no le habría gustado el cambio que tuvo.

¿Qué pasó con el matrimonio de Daddy Yankee?

Tras confirmar su divorcio, el artista demandó a su expareja por presuntos movimientos bancarios de las cuentas de sus empresas sin su autorización. Después de varios días de audiencias, lograron llegar a un acuerdo y el boricua recuperó el control de sus negocios.

Mireddys González y Daddy Yankee. Fotografía por: Julio Aguilar

Ahora, se viralizó un video de Ramón Luis Ayala, como es su nombre de pila, dando su testimonio en una iglesia cristiana. Sus palabras han generado una ola de comentarios en redes sociales, pues allí, reconoció ante cientos de personas, que su vida, en los últimos años, estuvo rodeada de muchos retos personales que no fueron fáciles de superar.

“Tenía muchos problemas con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana”, confesó.

Asimismo, reveló reconoció que su vida era vacía antes de conocer a Jesús. Aunque aparentemente gozaba de una vida envidiable para muchos, la realidad de su corazón era otra: “¿Saben qué?, ante los ojos del mundo yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy, que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón”.

Dentro de las pruebas que enfrentaba en su momento el cantante, era su matrimonio con Mireddys González. De acuerdo con lo que dijo, llegaron a enfrentar una crisis: “el matrimonio era un caos y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía, o sea, lo tenía todo y no tenía nada”.

Finalmente, el artista, quien fue vinculado en redes sociales con Jessica Cediel, hizo una reflexión sobre el cambio de vida que tuvo.

“Vi a artistas que me inspiraron en mi juventud sucumbir a sobredosis o al suicidio, teniendo supuestamente todo. No quería ese final para mí. Pero cuando estaba solo en un hotel a oscuras, me di cuenta de que había perdido lo más importante: una comunión con Jesús... Jesús me rescató del abismo. Hoy puedo decir que, aunque el proceso no ha terminado, mi vida está tomando un nuevo rumbo, y quiero que otros también encuentren esa paz que yo he encontrado”.